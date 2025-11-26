Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με την ένδειξη κόκκινη προειδοποίηση, για την κακοκαιρία. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ειδικότερα:

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία ADEL

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL, θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Κατάσταση Red Code

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους δήμους αυτών των περιφερειών, από σήμερα Τετάρτη (26/11) μέχρι και την Παρασκευή (28/11).