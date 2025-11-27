Σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, προκάλεσε η κακοκαιρία, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, οι κάτοικοι πέρασαν δύσκολη νύχτα, ενώ ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις, υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμύρες – Κλειστά σήμερα τα σχολεία

Στην Κέρκυρα, υπερχείλισαν ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από νερά, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα. Στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και στη Δασιά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και τη λειτουργία του Δήμου, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πλημμύρας στην αίθουσα από νερά που εισήλθαν από την οροφή.

Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στο Δήμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χθες κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν παιδιά με τους γονείς τους, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε απομάκρυνση του πλεξιγκλάς.

Τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας

Ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Αλέξανδρος Δήμου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Η κατάσταση δεν είναι τόσο ευχάριστη. Από χθες το απόγευμα είχαμε έντονα και καιρικά φαινόμενα τα οποία άφησαν το αποτύπωμά τους με μεγάλη ποσότητα νερού. Ήταν δύσκολο να απορροφήσει ο ποταμός το νερό του χωριού Ποταμός. Ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού και είχαμε διαχειριστούμε μία δύσκολη κατάσταση. Ήταν και τα οχήματα του Δήμου και της περιφέρειας για να διανοίξουν πιθανόν τις μπούκες της γέφυρας αλλά ήταν μεγάλος ο όγκος του νερού. Δεν κινδύνευσαν άνθρωποι και αυτό είναι το σημαντικό. Οι περιουσίες θεωρώ ότι έχουν υποστεί πλημμυρικά φαινόμενα και με το φως της ημέρας θα γίνει αποτίμηση των ζημιών», υπογράμμισε ο κ. Δήμου.

Προβλήματα και στην Αιτωλοακαρνανία

Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο χωριό, προβλήματα από την κακοκαιρία είχαν σημειωθεί και το 2017.

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.