Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Adel» στην Ήπειρο και ειδικότερα σε περιοχές των δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Ειδικότερα, σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα.

Στα Άγναντα έφυγε ένα τοιχίο αντιστήριξης ανάμεσα σε ξενοδοχείο. Τοπικοί παράγοντες αναφέρουν πως είναι αμφίβολο αν τα σπίτια μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα οικήματα.

«Κίνδυνος η κατολίσθηση να συνεχιστεί»

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκληθεί ζημιές, όμως παραμένουμε σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος η κατολίσθηση να συνεχιστεί, ειδικά με τις έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονται», ανέφερε σε ανάρτηση ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Παράλληλα, ο κ. Καχριμάνης τόνισε πως συναντήθηκε με τον δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστο Χασιάκο και συζήτησαν τα άμεσα μέτρα προστασίας του οικισμού, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να δρομολογηθούν τα αναγκαία έργα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία, όπως ρέματα και απόκρημνες περιοχές.

Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει από τους δήμους στους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες.

