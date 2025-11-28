newspaper
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:20

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερός ο καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας - Πού χρειάζεται προσοχή

Σύνταξη
Βροχερός ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους να σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις

Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-12-2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

