newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Πολιτική Προστασία με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή των Αρχών για επικίνδυνες καταιγίδες που αναμένεται να χτυπήσουν πολλές περιοχές τη χώρας τις επόμενες ώρες.

Η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα και για τον λόγο αυτό π κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί κατάσταση ετοιμότητας «Red Code».

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας live

Το κρίσιμο 12ωρο

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

«Red Code»

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία – Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL που επηρέασε σήμερα Πέμπτη (27-11-2025), θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή (28-11-2025) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σήμερα είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Για αύριο Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Σαρωτικό το πέρασμα της Adel

Η κακοκαιρία έπληξε και την Πέμπτη τα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο όπου καθόλη τη διάρκεια της νύχτας η βροχή έπεφτε καταρρακτώδης.

Δρόμοι- ποτάμια, απεγκλωβισμοί κατοίκων με βάρκες από την ΕΜΑΚ και σπίτια στο χείλος του γκρεμού. Εικόνες καταστροφής σε νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Κέρκυρα

Για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες, οι κάτοικοι της Κέρκυρας βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας. Τα καντούνια της πόλης πλημμυρισμένα, όλοι οι δρόμοι απροσπέλαστοι.

Από τις εννέα και μισή το βράδυ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ήδη εκείνη την ώρα η στάθμη των νερών στην περιοχή Ποταμός, λίγο έξω από την πόλη της Κέρκυρας, είχε φτάσει τα όρια του δρόμου και οι χείμαρροι είχαν ξεχειλίσει.

Η Πυροσβεστική και οι άνδρες της ΕΜΑΚ, επιστράτευσαν βάρκες για να κινηθούν στους δρόμους της πόλης. Σπίτι, σπίτι, καλούσαν τους κατοίκους για να διαπιστώσουν αν κάποιος χρειαζόταν βοήθεια.

Λόγω της σφοδρής καταιγίδας και του δυνατού αέρα, κατά τη διάρκεια μαθητικών αγόνων, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής του δημοτικού κολυμβητηρίου, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στην περιοχή Γλυφάδα, ο δρόμος κόπηκε στα δύο καθώς στο ύψος της γέφυρας του Κάιζερ προκλήθηκε κατολίσθηση, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις περιοχές Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι, Σπηλιά.

Τζουμέρκα

Μέσα στα σπίτια μπήκε το βουνό στα Τζουμέρκα, καθώς από την ορμή των νερών βράχοι αποκολλήθηκαν. Ο δρόμος έσπασε στα δύο και πολλά σπίτια απειλούνται με κατάρρευση.

Και στα Πράμαντα, κατοικίες κινδυνεύουν να καταρρεύσουν αφού η βροχή έχει προκαλέσει νέες καθιζήσεις, στο ήδη κορεσμένο έδαφος.

Φοινικούντα Μεσσηνίας

Εικόνες καταστροφής στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του κολώνες ηλεκτρισμού, στέγες, δέντρα και κατασκευές τουριστικών επιχειρήσεων.

Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, από τη σφοδρή βροχόπτωση πλημμύρισαν οι δρόμοι στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής.

Σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή νεροποντή αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι στο Αγρίνιο, το Αιτωλικό και την Αμφιλοχία όπου χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τη Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων
Ελλάδα 27.11.25

Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τη Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη δεσμεύει  όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος, αλλά και  τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο