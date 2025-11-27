Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Πολιτική Προστασία με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή των Αρχών για επικίνδυνες καταιγίδες που αναμένεται να χτυπήσουν πολλές περιοχές τη χώρας τις επόμενες ώρες.

Η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα και για τον λόγο αυτό π κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί κατάσταση ετοιμότητας «Red Code».

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας live

Το κρίσιμο 12ωρο

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

«Red Code»

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία – Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL που επηρέασε σήμερα Πέμπτη (27-11-2025), θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή (28-11-2025) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σήμερα είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Για αύριο Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Σαρωτικό το πέρασμα της Adel

Η κακοκαιρία έπληξε και την Πέμπτη τα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο όπου καθόλη τη διάρκεια της νύχτας η βροχή έπεφτε καταρρακτώδης.

Δρόμοι- ποτάμια, απεγκλωβισμοί κατοίκων με βάρκες από την ΕΜΑΚ και σπίτια στο χείλος του γκρεμού. Εικόνες καταστροφής σε νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Κέρκυρα

Για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες, οι κάτοικοι της Κέρκυρας βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας. Τα καντούνια της πόλης πλημμυρισμένα, όλοι οι δρόμοι απροσπέλαστοι.

Από τις εννέα και μισή το βράδυ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ήδη εκείνη την ώρα η στάθμη των νερών στην περιοχή Ποταμός, λίγο έξω από την πόλη της Κέρκυρας, είχε φτάσει τα όρια του δρόμου και οι χείμαρροι είχαν ξεχειλίσει.

Η Πυροσβεστική και οι άνδρες της ΕΜΑΚ, επιστράτευσαν βάρκες για να κινηθούν στους δρόμους της πόλης. Σπίτι, σπίτι, καλούσαν τους κατοίκους για να διαπιστώσουν αν κάποιος χρειαζόταν βοήθεια.

Λόγω της σφοδρής καταιγίδας και του δυνατού αέρα, κατά τη διάρκεια μαθητικών αγόνων, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής του δημοτικού κολυμβητηρίου, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στην περιοχή Γλυφάδα, ο δρόμος κόπηκε στα δύο καθώς στο ύψος της γέφυρας του Κάιζερ προκλήθηκε κατολίσθηση, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις περιοχές Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι, Σπηλιά.

Τζουμέρκα

Μέσα στα σπίτια μπήκε το βουνό στα Τζουμέρκα, καθώς από την ορμή των νερών βράχοι αποκολλήθηκαν. Ο δρόμος έσπασε στα δύο και πολλά σπίτια απειλούνται με κατάρρευση.

Και στα Πράμαντα, κατοικίες κινδυνεύουν να καταρρεύσουν αφού η βροχή έχει προκαλέσει νέες καθιζήσεις, στο ήδη κορεσμένο έδαφος.

Φοινικούντα Μεσσηνίας

Εικόνες καταστροφής στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του κολώνες ηλεκτρισμού, στέγες, δέντρα και κατασκευές τουριστικών επιχειρήσεων.

Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, από τη σφοδρή βροχόπτωση πλημμύρισαν οι δρόμοι στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής.

Σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή νεροποντή αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι στο Αγρίνιο, το Αιτωλικό και την Αμφιλοχία όπου χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες.