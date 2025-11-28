newspaper
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 12:11

Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Η κακοκαιρία Adel έφερε βροχές, καταιγίδες και χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές συνοδεύουν την κακοκαιρία που σύμφωνα με τις προβλέψεις θα μεταφερθεί το μεσημέρι από τα δυτικά στα ανατολικά, με το βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα να είναι στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει αύριο το βράδυ σύμφωνα με εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται μέχρι στιγμής στη Δυτική Ελλάδα. Σε οικισμούς γύρω από τον Άραχθο σημειώθηκαν τα ξημερώματα νέες κατολισθήσεις ενώ η κατάσταση στα Τζουμέρκα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη με ολόκληρες πλαγιές να έχουν υποχωρήσει και τμήματα του οδικού δικτύου να έχουν καταστραφεί.

«Είναι μια βδομάδα δύσκολη, ξεκίνησε δύσκολα, σαν μια μεγάλη θεομηνία, έπεσε πάρα πολύ νερό. Αυτά τα νερά έκαναν πάρα πολλές ζημιές και σε δρόμους και σε δίκτυα ύδρευσης και σε όχθες ρεμάτων. Ο κόσμος εδώ αναστατώθηκε και φοβάται. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και στο οδικό δίκτυο και στην ύδρευση», ανέφερε μεταξύ άλλων στο MEGA ο Χρήστος Χασιάκος, δήμαρχος Τζουμέρκων.

Στα Κουκούλια Ηπείρου οι δρόμοι παρασύρθηκαν από τα νερά και στη θέση τους έχουν σχηματιστεί καταρράκτες. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και κινδυνεύουν δύο σπίτια λόγω καθίζησης, είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Δημήτρης Φώτης.

Φερτά υλικά από έναν υπερχειλισμένο χείμαρρο έφραξαν το πέρασμα του νερού, το οποίο κατευθύνθηκε προς κατοικίες, απειλώντας ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Στην περιοχή έφτασε κλιμάκιο του ΙΓΜΕ για αυτοψία, καθώς η μορφολογία με τη μεγάλη κλίση και τα υπόγεια νερά αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καθιζήσεων.

Adel

Χείμαρρος ο δρόμος στα Κουκούλια/ Πηγή: ΕΡΤ

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Καστροσυκιάς Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σοβαρό τροχαίο χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Ανάλογα προβλήματα και στην περιοχή Άη Γιάννης Περιστερών στην Κέρκυρα, καθώς υποχώρησαν τοιχία στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κέρκυρα/ Πηγή: ΕΡΤ

Προβλήματα έφερε η κακοκαιρία Adel και στη Λακωνία όπου έκλεισε τμήμα της Ε.Ο. Σκάλας – Βλαχιώτη λόγω συσσώρευσης υδάτων. Ο δήμος Ευρώτα είναι ένας από τους δήμους που σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Κλειστά σχολεία

Συνολικά σε 11 δήμοΥς τα σχολεία έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας. Αναλυτικά:

  • Δήμος Ευρώτα Λακωνίας
  • Δήμος Ζηρού
  • Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
  • Δήμος Ερμιονίδας
  • Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
  • 14ο Νηπιαγωγείο
  • 14ο Δημοτικό Σχολείο
  • Δήμος Διονύσου
  • Δήμος Πεντέλης
  • Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
  • Δήμος Γαλατά Πειραιά
  • Δήμος Μεθάνων Πειραιά
  • Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Χάος στην Αττική

Στην Αττική από την άλλη 40mm βροχής ήταν αρκετά για να προκαλέσουν χάος στην πρωτεύουσα. Κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως και η Χαμοστέρνας πλημμύρισαν κατά τόπους, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία.

Συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε σε μικρούς και μεγάλους δρόμους της Αθήνας με σκηνές απείρου κάλους να καταγράφονται στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου που επιστρατεύτηκε αγροτικό όχημα του δήμου για να μεταφέρει τους επιβάτες στην καρότσα, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.

Μετά την καταιγίδα τα ξημερώματα ακολούθησε κυκλοφοριακό έμφραγμα, με τροχαία ατυχήματα να σημειώνονται σε διάφορα σημεία, ευτυχώς όχι σοβαρά.

40mm βροχής στην Αθήνα

Το meteo αποτύπωσε σε χάρτη τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Τι θα γίνει στην Αττική με 150mm

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κοινοποίησε έναν χάρτη με την εξέλιξη του φαινομένου και ανέφερε επίσης τον προβληματισμό του για τα όσα εκτυλίχτηκαν τις πρωινές ώρες στην Αττική.

«Αν με 50mm και 60mm βροχής πλημμύρισε η Αττική, τι θα γίνει με 150mm και 200mm; Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό το σενάριο είναι μακρινό ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον κλιματικής αποσταθεροποίησης που τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν συνέχεια την εμφάνισή τους»;

Ο Θοδωρής Κολυδάς από τη μεριά του, αναφερόμενος στα στοιχεία του meteo που δείχνουν ότι το ύψος βροχής στο κέντρο της Αθήνας άγγιξε τα 40mm, επεσήμανε ότι η Αττική δυσκολεύεται με πολύ λιγότερη ποσότητα βροχής σε σχέση με αυτή που πέφτει σε άλλες περιοχές, όπως η Ήπειρος.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά. Τα 40 χιλιοστά σε αστικό περιβάλλον — με πυκνή δόμηση, μικρά ρέματα και ελάχιστη απορροφητικότητα — είναι ήδη ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
