Κακοκαιρία Adel: Βίντεο με το εντυπωσιακό «shelf cloud» που σκέπασε τον ουρανό στην Αττική

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Adel βρέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η Αττική δεχόμενη τεράστιο όγκο νερού από την καταρρακτώδη καταιγίδα που την έπληξε.

Λίγο πριν εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ένα πελώριο και εντυπωσιακό σύννεφο σκέπασε τον ουρανό στα νότια προάστια της πόλης. Πρόκειται για το λεγόμενο «shelf cloud».

Το χαμηλό, εκτεταμένο νέφος σχημάτισε ένα εντυπωσιακό «τείχος» στον ορίζοντα, προσφέροντας εικόνες που γρήγορα γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα καθώς πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να το φωτογραφίσουν και να το καταγράψουν σε βίντεο.​

Τι είναι το shelf cloud

Το shelf cloud είναι ένα οριζόντιο, συνήθως χαμηλό νέφος που εμφανίζεται στο «μέτωπο» μιας καταιγίδας και συνδέεται με την απότομη αλλαγή του ανέμου και την είσοδο πολύ ψυχρότερου αέρα κάτω από θερμότερο και υγρό. Ο εντυπωσιακός «τοίχος» νεφών δημιουργεί συχνά την αίσθηση ότι ένα τεράστιο κύμα ή «ουράνιο μέτωπο» καταπίνει την πόλη, αποτελώντας προπομπό για έντονη βροχή, ριπές ανέμου και μερικές φορές χαλάζι.​

Πώς φάνηκε σήμερα στην Αττική

Στην Αττική, το φαινόμενο παρατηρήθηκε καθώς η γραμμή καταιγίδων πλησίαζε από τα δυτικά προς το Λεκανοπέδιο, σχηματίζοντας ένα συνεκτικό, σκοτεινό νέφος πάνω από τα δυτικά και νότια προάστια πριν «σκεπάσει» σταδιακά το κέντρο της πόλης. Οι εικόνες δείχνουν το shelf cloud να απλώνεται εντυπωσιακά πάνω από την παραλιακή ζώνη και τον Σαρωνικό, με έντονη αντίθεση ανάμεσα στο σκοτεινό νέφος και τον φωτισμένο ακόμα ουρανό πιο ανατολικά.​

Η εμφάνιση του shelf cloud συνδέεται άμεσα με τη δυναμική της κακοκαιρίας Adel, που συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το θέαμα, η εμφάνιση τέτοιου νέφους σημαίνει ότι ακολουθούν έντονα φαινόμενα, γι’ αυτό συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την παραμονή σε υπαίθριους χώρους, κοντά σε δέντρα ή ανοιχτές ακτές, και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις.

Το βίντεο με το εντυπωσιακό shelf cloud