Κακοκαιρία Adel: Μετέφεραν σε καρότσα αγροτικού κόσμο που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου
Το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel στην Αττική έχει προκαλέσει χάος στην πρωτεύουσα - Απροσπέλαστος ο σταθμός ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο λόγω βροχής
Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας για τους κατοίκους της πρωτεύουσας καθώς η κακοκαιρία Adel κάνει το πέρασμά της από την Αττική. Η έντονη καταιγίδα τα ξημερώματα και η βροχή που συνεχίζεται έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές οδικές αρτηρίες ενώ πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.
Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η εικόνα στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο όπου επιστρατεύτηκε αγροτικό όχημα του δήμου για να περάσει τους επιβάτες στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, πολίτες ανέβηκαν στην καρότσα του οχήματος του δήμου για να διασχίσουν τον δρόμο που είχε πλημμυρίσει.
⛈⚠ Φούσκωσε ο Κηφισός στο ύψος της λαχαναγοράς
Βίντεο : Στέλιος Ευστάθιου pic.twitter.com/J88QmqWjRO
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 28, 2025
Διακοπές κυκλοφορίας
Λόγω της έντονης συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η συσσώρευση νερού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό των δύο λωρίδων, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
Λόγω συσσώρευσης υδάτων για κάποια ώρα διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.
