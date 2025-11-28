Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Τέσσερα κλιμάκια με γεωλόγους έχει αποστείλει η ΕΑΓΜΕ -Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τέως ΙΓΜΕ- στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου από την περασμένη Δευτέρα, ενώ σήμερα άλλο ένα κλιμάκιο οδεύει προς Κέρκυρα.

Οι γεωλόγοι της Αρχής συνεργάζονται στενά με την Περιφέρεια και τις τοπικές δημοτικές αρχές για την εκτίμηση των καταστροφών σε οδικό δίκτυο και οικίες, πραγματοποιώντας εκθέσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα που έχουν προκύψει από την κακοκαιρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, σήμερα στις 17.00 θα λάβει χώρα κλειστή διυπουργική σύσκεψη – με τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, για το θέμα των καταστροφών και της αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών στην εν λόγω Περιφέρεια.

Ο κ. Καχριμάνης σημειώνει πως τα φαινόμενα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

«Από την προηγούμενη Παρασκευή είμαστε σε ένα διαρκές σφυροκόπημα της κακοκαιρίας. Σήμερα, μόλις πριν από λίγο, είχαμε κατολίσθηση βράχου στην παραθαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς. Τα βράχια και το έδαφος είναι πια γεμάτα νερό. Αποκολλώνται με το παραμικρό. Αλλωστε, τα πετρώματα φλύσχης που κατά βάση υπάρχουν σε πολλές περιοχές στην Ηπειρο είναι ευάλωτα σε αυτά τα έντονα φαινόμενα» σημειώνει ο κ. Καχριμάνης.

Ο Περιφερειάρχης σημειώνει επίσης πως τα φαινόμενα των κατολισθήσεων σε πρανή και τοιχία, κυρίως κατά μήκος των οδικών δικτύων αλλά και μέσα στα χώρια, εκτείνονται σε πολλές περιοχές της περιφέρειας- Τζουμέρα, Φιλιατά, Ζηρό, Φιλιππιάδα, Κόνιτσα, Ζίτσα, Μέτσοβο και στα ορεινά χωριά της Αρτας.

«Κάθε μέρα και νέες κατολισθήσεις»

Ο Χριστόφορος Σιαφάκας, δήμαρχος Αρτας λέει στο in πως το δέυτερο κύμα κακοκαιρίας που βιώνει από χθες με περισσότερη ένταση η Ηπειρος, προσέθεσε νέες κατολισθήσεις και ζημιές σε ένα ήδη επιβαρυμένο τοπίο.

«Μόνο την περασμένη Δευτέρα είχαμε ένα μικρό διάλειμμα. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν ακατάπαυστα από την προηγούμενη Παρασκυευή. Εχουμε και νέες κατολισθήσεις. Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται τα ορεινά χωριά του δήμου στους πρόποδες των Τζουμέρκων- Σκούπα, Πιστιανά, Ροδαυγή, Δαφνωτή» περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί ο κ. Χριστόφας.

«Παρασύρθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης»

Στα Κεντρικά Τζουμέρκα, εκεί όπου μια μεγάλη κατολίσθηση στο χωριό Αγναντα, έσπρωξε μια γειτονιά του χωριού κοντά στον γκρεμό, η κατάσταση είναι σήμερα εξαιρετικά δύσκολη σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Χρήστο Χασιάκο.

«Τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις διέλυσαν σε μερικά σημεία και παρέσυραν τα δίκτυα ύδρευσης. Πέντε με έξι χωριά είναι αυτή τη στιγμή χωρίς νερό» λέει ο δήμαρχος στο in.

Οσον αφορά το επισφαλές κομμάτι του χωριού με τη μεγάλη κατολίσθηση, σύμφωνα με τον κ. Χασιακό, δεν υπάρχει περαιτέρω αρνητική εξέλιξη. Οπως σημειώνει ο ίδιος τα περισσότερα από τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο είναι κλειστά τον χειμώνα. «Είναι ένα θέμα τεχνικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί» σημειώνει ο κ. Χασιάκος, προσθέτοντας πως αυτή τη στιγμή κλιμάκιο της ΕΑΓΜΕ εξετάζει το σημείο.