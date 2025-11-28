Νέος κίνδυνος κατολισθήσεων στα Τζουμέρκα – Σε κίνδυνο νεότερο μνημείο στα Άγναντα

Τεράστιες είναι οι καταστροφές και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου η κακοκαιρία Adel.

Ειδικότερα, στα Τζουμέρκα, έχουν σημειωθεί μεγάλες κατολισθήσεις, που έχουν καταστρέψει σημαντικές υποδομές και δρόμους.

Ένα από τα χωριά του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές είναι τα Άγναντα. Εκεί, ένας μεγάλος όγκος γης υποχώρησε προς το ρέμα, με αποτέλεσμα αρκετά σπίτια να βρίσκονται πλέον οριακά στο κενό.

Η πλαγιά που κατέρρευσε προκαλεί πλέον ανησυχία στους κατοίκους των Αγνάντων, που δεν θέλουν να φαντάζονται τι μπορεί να συμβεί αν συνεχιστεί η ισχυρή βροχόπτωση στο χωριό τους.

Παράλληλα, οι κατολισθήσεις έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού και τις τοπικές αρχές, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία Adel.

Μέχρι στιγμής έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες τα δίκτυα ύδρευσης, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν κοπεί, καθώς η βροχή «κατέβασε» πέτρες και άλλα υλικά από το βουνό.

Κινδυνεύει ο μύλος

Μετά την κατάρρευση της πλαγιάς στον κάτω μαχαλά των Αγνάντων, οι κάτοικοι του χωριού βλέπουν τον παραδοσιακό μύλο, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού να κινδυνεύει, καθώς στέκεται στον… αέρα.

Μια πλευρά του μύλου, που είναι χαρακτηρισμένος ως νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, βρίσκεται στο κενό, καθώς υποχώρησε ένα μέρος του βράχου στον οποίο είναι χτισμένος.