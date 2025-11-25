newspaper
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Θεσσαλία: Πώς διαφοροποιήθηκαν τα εδάφη μετά τις πλημμύρες του Daniel
Agro-in 25 Νοεμβρίου 2025 | 10:22

Θεσσαλία: Πώς διαφοροποιήθηκαν τα εδάφη μετά τις πλημμύρες του Daniel

Την ανάγκη επικαιροποίησης του εδαφολογικού χάρτη στη Θεσσαλία ανέδειξε ημερίδα της Περιφέρειας- Europe Direct

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των εδαφών της Θεσσαλίας 2 χρόνια μετά τις πλημμύρες Daniel, και την διαφοροποίηση που καταγράφηκε στις εδαφικές συνθήκες των χωραφιών, αλλά και για τα προγράμματα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028–2034 προέκυψαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι επιστημονικές διαπιστώσεις, καθώς και οι πολιτικές και οι προοπτικές για την αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ενώ το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και φορέων, ανέδειξε κρίσιμες πτυχές που αφορούν την υγεία των εδαφών και τις καλλιεργητικές πρακτικές.

«Οι αγρότες μπορούν να κάνουν δωρεάν αναλύσεις για τα εδάφη τους και να προγραμματίσουν το τρόπο που θα προχωρήσουν στις καλλιέργειες τους»

Δωρεάν αναλύσεις

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», με τον οποίο «έχουμε υπογράψει μία προγραμματική συμφωνία, όπου οι αγρότες μπορούν να κάνουν δωρεάν αναλύσεις για τα εδάφη τους και να προγραμματίσουν το τρόπο που θα προχωρήσουν στις καλλιέργειες τους».

Υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τέσσερα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» που σχετίζονται με τα ψυχανθή, με τους ντόπιους σπόρους, με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των φυτών κάτω από συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, με τη δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών χειμερινών ρεβιθιών με υψηλό δυναμικό απόδοσης και ποιότητα και με την καταγραφή των διαφόρων άλλων καλλιεργειών.

Έρευνα και πράξη

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα Δημήτρης Βλαχοστέργιος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η ημερίδα φιλοδοξεί να συνδέσει την έρευνα με την πράξη, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και φορείς πολιτικής, ώστε να διερευνήσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας των εδαφών και να εξετάσουμε τις επιδράσεις των πλημμυρών την πρόοδο στις διαδικασίες αποκατάστασης και τα εργαλεία από απαιτούνται για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και ανθεκτικότητας στο μέλλον.

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης αναφέρθηκε στο ρόλο της Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες, διανέμοντας πληροφορίες και συμβουλές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας δραστήρια τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις

Ο Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, Γεωπόνος, Δρ Εδαφολογίας, κύριος ερευνητής του Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ «Δήμητρα» ανέφερε πως «δύο χρόνια μετά τις πλημμύρες το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη ποικίλουν πάρα πολύ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγρού».

Σχετικά με τα ιζήματα σημείωσε ότι «στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγρών δεν υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα χωράφια βελτιώθηκαν κιόλας. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες περιπτώσεις με πολύ σοβαρές ζημιές με μεγάλους όγκους ιζημάτων, όπου εκεί χρειάζεται ειδική διαχείριση από την Πολιτεία Σχετικά με τις διαβρώσεις φαίνεται πως υπάρχουν κι εκεί μικρής έκτασης προβλήματα, αλλά κι εκεί δεν γνωρίζουμε την παραγωγικότητα των εδαφών της Θεσσαλίας. Γενικά οι πλημμύρες έχουν διαφοροποιήσει τις εδαφικές συνθήκες στους αγρούς. Είτε στην περιοχή της Κάρλας, είτε εκεί που εντοπίζονται τα ιζήματα, είτε εκεί που παρατηρούνται διαβρώσεις οι συνθήκες πρέπει να αναζητηθούν ξανά μέσα από μία συγκεκριμένη δειγματοληψία κι ανάλυση των αποτελεσμάτων για να γνωρίσει ο κάθε παραγωγός τις νέες συνθήκες γονιμότητας του εδάφους», κατέληξε.

Στην επίδραση της παρατεταμένης παραμονής των υδάτων στη βιολογία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών στις παρακάρλιες περιοχές αναφέρθηκε ο Δρ. Ιωάννης Υψηλάντης, Καθηγητής Εδαφολογίας–Μικροβιολογίας Εδάφους, Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., ενώ για τις αροτραίες πλημμυρισμένες εκτάσεις: Διαχείριση και καλλιεργητικές τεχνικές για αποκατάσταση της παραγωγικότητας» μίλησε ο Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές, Εντεταλμένος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αμφότεροι τόνισαν την ανομοιομορφία στις επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη, τις διαφοροποιήσεις στην κοκομετρική σύσταση του εδάφους και την ανάγκη επικαιροποίησης του εδαφολογικού χάρτη της Θεσσαλίας για να σχεδιαστούν νέες πολιτικές και βάση αυτών να γίνει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Η ΚΑΠ

Ενδιαφέρουσα ήταν η διαδικτυακή παρέμβαση του υπεύθυνου Διαχείρισης Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG AGRI Γεώργιου Γκίνη, ο οποίος παρουσίασε την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028–2034 και τις προτάσεις για τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών.

Ο κ. Γκίνης αναφέρθηκε στην αλλαγή αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μη οριοθετημένα προγράμματα, τα οποία θα δίνουν την ευελιξία στο κάθε κράτος-μέλος να χρησιμοποιήσει εθνικούς πόρους, ενισχύοντας μία συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Τόνισε επίσης τη βούληση των Βρυξελλών να έχουν λόγο οι Περιφέρειες στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων.

Στην εκδήλωση, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρούστας, παρέστησαν οι αντιπεριφερειάρχες Δημ. Τσέτσιλας, Βας. Σίμος, Φ. Λαμπρινίδης, οι αντιδήμαρχοι Λαρισαίων Κ. Βλαχούλης, Κ. Καλαμπαλίκης, ο γραμματέας του Επιμελητηρίου Ν. Καγκελάρης, ο περιφερειακός σύμβουλος, πρόεδρος ΠΟΣΓ Δημήτρης Σοφολόγης, ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του ΠΘ Αλ. Παπαχατζής, συνεταιριστές, στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιφέρειας-ΕΛΓΟ, αγρότες, κ.α.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
