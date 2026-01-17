Στη σύλληψη ενός 43χρονου οδηγού για υπερβολική ταχύτητα προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνης Τροχαίας Αττικής, αφού τον εντόπισαν να τρέχει στην Παλλήνη με ταχύτητα που ξεπερνούσε ακόμα και το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.

Εις βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Ο οδηγός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στην Περιφερειακή Υμηττού και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσω συσκευής radar, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με 191 χλμ./ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ./ώρα.

Έχοντας ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ./ώρα, ο 43χρονος αλλοδαπός έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Νέος ΚΟΚ: Τι στοιχειοθετεί επικίνδυνη οδήγηση

Η ερμηνευτική εγκύκλιος-οδηγία περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα με ισχυρά στοιχεία στοιχειοθέτησης του συγκεκριμένου αδικήματος, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

– οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό εκπνεόμενου αέρα άνω του 0,80 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου,

– οδήγηση εντός κατοικημένης περιοχής με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 50 χλμ./ώρα, κι εάν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό κατά τουλάχιστον 30 χλμ./ώρα,

– οδήγηση με παραβίαση κόκκινου σηματοδότη που γίνεται εξακολουθητικά σε πάνω από μία διασταύρωση,

– οδήγηση με συνεχόμενη αλλαγή λωρίδων κυκλοφορίας σε μορφή ζικ-ζακ, χωρίς να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα (φλας αλλαγής κατεύθυνσης) σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας που δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης οχημάτων,

– οδήγηση χωρίς να τηρείται απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, κυρίως στις υψηλές ταχύτητες, που το όπισθεν κινούμενο όχημα βαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, πλησιάζοντας με ορμή το έμπροσθεν κινούμενο όχημα σαν να προτίθεται να το διαπεράσει,

– οδήγηση δικύκλου με ταυτόχρονη κατάληψη της ίδιας λωρίδας κυκλοφορίας με το ήδη κινούμενο σε αυτή τη λωρίδα όχημα, ενεργώντας προσπέραση αυτού- πρακτική πολύ συνηθισμένη από τους οδηγούς δικύκλων,

– οδήγηση με απλή παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ σε συνθήκες που το περιβάλλον ή η κατάσταση το δρόμου απαιτούν επιπρόσθετη μέριμνα και προσοχή, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης με την κατασκευή του fly over να βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η εργοστασιακή κατάσταση και οι συνθήκες του οδοστρώματος με το ασφυκτικά στενό πλάτος στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και την καμπυλωτή διάταξη απαιτούν τη μείωση της ταχύτητας, την τήρηση αποστάσεων, καθώς και την αυξανόμενη αντιληπτική ικανότητα των οδηγών,

– οδήγηση δικύκλων, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού οχήματος, σε πεζοδρόμιο με μικρό πλάτος όπου κινούνται πεζοί,

– στάθμευση, έστω και προσωρινή, οχήματος σε σημείο που παρακωλύει σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα και την κίνηση των λοιπών οδηγών και πεζών,

– μη ακινητοποίηση του οχήματος σε διάβαση πεζών κατά την ώρα που κινούνται σε αυτή πεζοί.