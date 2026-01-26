Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 12 μηνών, με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
Οι νεαροί που έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής
- Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
- Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
- Γάζα: «Περιορισμένο και μόνο για πεζούς» το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, λέει το Ισραήλ
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στους δύο νεαρούς οδηγούς που συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς φαίνεται να κινούνταν με 179 χλμ./ώρα, με όριο τα 80 χλμ./ώρα, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (κόμβος Ευόσμου).
Είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) των αστυνομικών τη Τροχαίας «έδειξε» την υπερβολική τους ταχύτητα (επρόκειτο για ξεχωριστές περιπτώσεις).
Οι δύο νεαροί, 22 και 24 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση.
- Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 12 μηνών, με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
- Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης η πρώτη εκπομπή του 2026
- ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
- Ποιος είναι ο λόγος που δεν παίζει ο Μούρινεν στην Παρτιζάν
- Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
- Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
- Βιολάντα: Μοναδικό μέλημα η στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε
- Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις