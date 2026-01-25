Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσε το ραντάρ να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη - Μετέφερε 36 μετανάστες
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 24 και 22 ετών, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.
Τους έπιασε το radar
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον κόμβο Ευόσμου, όπου οι νεαροί οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια, που προβλέπονται από τη σήμανση.
Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (ραντάρ), διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγοί κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
- Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσε το ραντάρ να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80
- Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
- Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
- Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
- Greek PM Sets Out 2026 Agenda, From Reforms at Home to Geopolitics Abroad
- Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [25.01 – 31.01.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις