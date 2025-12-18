newspaper
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πίτερ Αρνέτ, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος που πέρασε δεκαετίες σε εμπόλεμες ζώνες για να φέρει στον κόσμο μαρτυρίες, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο Aρνέτ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ για το Associated Press, πέθανε την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου, στο Newport Beach της Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με τον γιο του Άντριου Αρνέτ.

O δημοσιογράφος βρισκόταν σε οίκο ευγηρίας, καθώς έπασχε από καρκίνο του προστάτη.

«Νομίζω ότι κατέστρεψε το κέντρο τηλεπικοινωνιών»

Ως ανταποκριτής, ο Πίτερ Αρνέτ ήταν γνωστός κατά κύριο λόγο στους δημοσιογραφικούς κόλπους όταν κάλυπτε το Βιετνάμ από το 1962 μέχρι το τέλος του πολέμου το 1975. Ωστόσο, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 1991, μετά τη ζωντανή μετάδοση των τελευταίων εξελίξεων του πρώτου πολέμου του Κόλπου για το CNN.

Ενώ σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι από την Δύση είχαν εγκαταλείψει τη Βαγδάτη τις ημέρες πριν από την επίθεση που συντόνισαν οι ΗΠΑ, ο Αρνέτ παρέμεινε. «Καθώς οι πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν βροχή πάνω στην πόλη, μεταδίδε ζωντανά από το κινητό του τηλέφωνο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του», αναφέρει ο Guardian.

«Υπήρξε μια έκρηξη ακριβώς δίπλα μου, ίσως την ακούσατε», είπε με ήρεμη φωνή, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον δυνατό κρότο ενός πυραύλου που αντήχησε στα ραδιοκύματα. Καθώς συνέχιζε να μιλάει, οι σειρήνες ηχούσαν.

Φωτογραφία: Ο βραβευμένος ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ στην οροφή του κέντρου Τύπου στη Βαγδάτη στις 29 Μαρτίου 2003. Το αμερικανικό δίκτυο NBC ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου 2003 ότι απέλυσε τον ανταποκριτή του στη Βαγδάτη, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Ζηλανδία, μετά την δήλωση του Αρνέτ στην ιρακινή τηλεόραση ότι ο αμερικανικός πολεμικός σχεδιασμός είχε αποτύχει | EPA AFPI/PATRICk BAZ

«Νομίζω ότι κατέστρεψε το κέντρο τηλεπικοινωνιών», είπε για μια άλλη έκρηξη. «Χτυπούν το κέντρο της πόλης».

«Έπεσε στο έδαφος, στα πόδια μου»

Τον Ιανουάριο του 1966, ο δημοσιογράφος ακολούθησε ένα τάγμα Αμερικανών στρατιωτών που προσπαθούσαν να εκδιώξουν τους Βιετναμέζους ελεύθερους σκοπευτές και στεκόταν δίπλα στον διοικητή του τάγματος, ο οποίος σταμάτησε για να εξετάσει έναν χάρτη.

«Καθώς ο συνταγματάρχης το κοίταζε, άκουσα τέσσερις δυνατούς πυροβολισμούς, καθώς οι σφαίρες διαπέρασαν τον χάρτη και τον χτύπησαν στο στήθος, λίγα εκατοστά από το πρόσωπό μου», θυμήθηκε ο Άρνετ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην American Library Association το 2013.

«Έπεσε στο έδαφος, στα πόδια μου».

«Ήταν γιος στρατηγού, απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ και διοικητής τάγματος. Αλλά ο Τζορτζ Άιστερ πέθανε σαν στρατιώτης. Ίσως ήταν τα διακριτικά του συνταγματάρχη στο γιακά του, ή ο χάρτης που κρατούσε στο χέρι του, ή απλά μια τυχαία σύμπτωση που ο ελεύθερος σκοπευτής των Βιετκόνγκ επέλεξε τον Άιστερ από τους πέντε μας που στεκόμασταν σε εκείνο το μονοπάτι της ζούγκλας», ανέφερε.

Ο Αρνέτ είχε φτάσει στο Βιετνάμ μόλις ένα χρόνο μετά την ένταξή του στην Associated Press ως ανταποκριτής στην Ινδονησία.

Αυτή η δουλειά αποδείχθηκε βραχύβια, αφού ανέφερε ότι η οικονομία της Ινδονησίας ήταν σε κατάρρευση και η εξοργισμένη ηγεσία της χώρας τον έδιωξε. Η απέλασή του σηματοδότησε μόνο την πρώτη από μια σειρά αντιπαραθέσεων στις οποίες ενεπλάκη.

Φωτογραφία: REUTERS / NBC

«Αντιαμερικανικές»

O Πίτερ Αρνέτ βρέθηκε αργότερα Βαγδάτη καλύπτοντας έναν άλλο πόλεμο. Δεν έκανα μόνο ρεπορτάζ από το μέτωπο, αλλά κέρδισε και αποκλειστικέ συνεντεύξεις με τον Σαντάμ Χουσεΐν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ο Αρνέτ παραιτήθηκε από το CNN το 1999, λίγους μήνες μετά την απόσυρση από το δίκτυο μιας ερευνητικής έκθεσης που δεν είχε ετοιμάσει ο ίδιος, αλλά την οποία είχε παρουσιάσει, στην οποία ισχυριζόταν ότι το θανατηφόρο αέριο σαρίν είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον αμερικανών στρατιωτών που είχαν διαφύγει στο Λάος το 1970.

Το 2003 κάλυπτε τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου για το NBC και το National Geographic, όταν απολύθηκε επειδή παραχώρησε συνέντευξη στην ιρακινή κρατική τηλεόραση, κατά τη διάρκεια της οποίας επέκρινε τη στρατηγική του αμερικανικού στρατού. Οι δηλώσεις του καταγγέλθηκαν στην πατρίδα του ως αντιαμερικανικές.

// Κεντρική φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου του Live from the Battlefield
* Με πληροφορίες από: Guardian

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
