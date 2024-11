Σάρωσε και στις 7 Πολιτείες – κλειδιά στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κέρδισε και την Αριζόνα, σύμφωνα με την Edison Research.

Με τις 11 εκλεκτορικές ψήφους από την Αριζόνα, ο Ρεπουμπλικανός έχει εξασφαλίσει πλέον 312 εκλέκτορες έναντι 226 της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις. Υπενθυμίζεται ότι χρειαζόταν 270 για να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μεταδίδει πως ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, εξασφάλισε συνολικά 74,6 εκατομμύρια ψήφους (50,5%) έναντι 70,9 εκατομμυρίων ψήφων (48%) της Κάμαλα Χάρις.

BREAKING: Donald Trump wins Arizona. With the final state called in the presidential election, Trump won 312 electoral votes and Kamala Harris won 226 electoral votes. https://t.co/kStgXCQZnR pic.twitter.com/rwsLfyDtOp

— The Associated Press (@AP) November 10, 2024