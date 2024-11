«Μη βοηθάτε επιζώντες του τυφώνα που ψήφισαν Τραμπ» – Τραγική προτροπή εργαζομένου στη FEMA

Μια υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών – FEMA απολύθηκε, αφού έδωσε οδηγίες σε εργαζόμενους που βοηθούσαν τους επιζώντες του τυφώνα να μην πηγαίνουν σε σπίτια με πινακίδες που υποστήριζαν τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε η επικεφαλής της υπηρεσίας σε δήλωσή του το Σάββατο.

«Πρόκειται για σαφή παραβίαση των βασικών αξιών και αρχών της FEMA να βοηθά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση», δήλωσε η Διοικήτρια της FEMA Ντιν Κρίσγουελ. «Αυτό ήταν καταδικαστέο».

Η υπηρεσία δεν προσδιόρισε την υπάλληλο, ούτε ανέφερε πού συνέβη το περιστατικό. Αλλά ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, κάνοντας λόγο για «στοχευμένη διάκριση» των κατοίκων της Φλόριντα που υποστηρίζουν τον Τραμπ, δήλωσε ότι συνέβη στη Φλόριντα.

Ο ΝτεΣάντις δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Φλόριντα να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα.

The blatant weaponization of government by partisan activists in the federal bureaucracy is yet another reason why the Biden-Harris administration is in its final days.

At my direction, the Division of Emergency Management is launching an investigation into the federal… https://t.co/3uFpE62vxb

