Betsson: Bullying στον αθλητισμό – ένα πρόβλημα που δύσκολα αναγνωρίζεται
Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει χώρο ανάπτυξης και συνεργασίας, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα ελεύθερος από εκφοβισμό
Η Betsson, στο πλαίσιο του προγράμματός της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δεσμεύεται να προωθεί την ευαισθητοποίηση γύρω από τον εκφοβισμό στον αθλητισμό και να συμβάλλει στην αντιμετώπισή του σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες. Μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες με ειδικούς, η εταιρεία υποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και συνεργασίας σε κάθε ομάδα και σωματείο.
Έρευνες δείχνουν ότι τα περιστατικά bullying μπορεί να εμφανίζονται σε προπονήσεις, αποδυτήρια ή και στον αγωνιστικό χώρο, και συχνά συγχέονται με «σκληρή προπόνηση» ή «πειθαρχία».
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και τη δημιουργία επιστημονικών άρθρων σε συνεργασία με την ψυχολόγο Στέλλα Αργυρίου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο του εκφοβισμού στον αθλητισμό και σε όλες τις εκφάνσεις του, κάτι που συνέβη και στην εκδήλωση «Δίνουμε Φωνή στο Θάρρος», που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας.
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρο το επιστημονικό άρθρο της Στέλλας Αργυρίου για το bullying στον αθλητισμό και τις στρατηγικές πρόληψης.
