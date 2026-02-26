Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: Ισόβια στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο στη δίκη, που ολοκληρώθηκε σήμερα με την αγόρευση του δικηγόρου της οικογένειας.

Με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πέντε ετών καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη, της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή τον Νοέμβριο του 2024 στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο 32χρονος δράστης και πρώην σύντροφός της κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το δικαστήριο, ενώ απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί για ψυχολογικά προβλήματα

Υπενθυμίζεται ότι η Δώρα Ναστούλη, μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της από τα πυρά του 30χρονου τότε πρώην συντρόφου της, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η δολοφονία εκτυλίχθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο δράστης δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και αγνοούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της ίδιας για ενδοοικογενειακή βία.

Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε. Το περίστροφο, οι σφαίρες και το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο δράστης της δολοφονίας, κατά τη σύλληψή του

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.