Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 17:15

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Spotlight

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα που αγνοείεται εδώ και 1,5 μήνα, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία και οδηγήθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Βερολίνο.

Σε δομή φιλοξενίας ανήλικων στο Βερολίνο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γερμανικές αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές για την εξέλιξη και ότι η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και μετά από ημέρες διαπιστώθηκε ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία.

Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε ενεργό στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Το στίγμα προέκυψε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε εκδοθεί από Έλληνα εισαγγελέα και εκτελέστηκε μέσω των γερμανικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή εμφανίστηκε σε λειτουργία στη γερμανική πρωτεύουσα και φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για την ίδια την ανήλικη. Η επισύνδεση του τηλεφώνου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία ελληνικών και γερμανικών εισαγγελικών αρχών.

Οι έρευνες

Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στη Γερμανία που έκαναν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της 16χρονης, ο αρμόδιος Γερμανός εισαγγελέας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ενδεχόμενη αρπαγή.

Καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, οι γερμανικές αρχές διέκοψαν την εντολή έρευνας και σταμάτησαν την επισύνδεση της συσκευής.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τελικά οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν σήμερα την ΕΛ.ΑΣ. ότι η 16χρονη εντοπίστηκε σε δομή φιλοξενίας ανήλικων στο Βερολίνο και ότι είναι καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η επικοινωνία του κοριτσιού με τους γονείς του θα γίνει μέσω κοινωνικού λειτουργού και η σχετική ενημέρωση της οικογένειας θα γίνει από τις γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Η άρση του απορρήτου

Ο αστυνομικός συντάκτης  Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε στο LIVE NEWS για την νέα εξέλιξη αναφέροντας τα εξής: «Βρέθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο, σε καλή φυσική κατάσταση, εκεί είχε καταφύγει. Για την επιμέλειά της θα ενημερωθούν οι γονείς απευθείας από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο που είχαν οι γερμανικές αρχές, όταν έκαναν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα άρση απορρήτου, μετά το σταμάτησαν γιατί δεν είχαν τα εχέγγυα τα γραφειοκρατικά για να το συνεχίσουν και το ανέφεραν στις ελληνικές αρχές, ότι είχανε βρει στίγμα της στο Βερολίνο, επιβεβαιώνεται. Φαίνεται ότι συνέχισαν την άρση απορρήτου και τη βρήκαν στη συγκεκριμένη δομή.

Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να έχει καταφύγει σε κάποια δομή προστασίας ανηλίκων, η οποία την είχε δεχθεί, υπήρξε αλληλοενημέρωση με τις γερμανικές αρχές και με τις ελληνικές. Φαίνεται να κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο το θρίλερ. Κατέφυγε σε δομή προστασίας ανηλίκων με βάση αυτά που είχαν γίνει και στη Γερμανία πριν φύγει και όσα είχε καταγγείλει ότι συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Πάτρα, που την ανάγκασαν να οδηγηθεί να ξεκινήσει από τη Γερμανία, όπως τουλάχιστον λέει το κορίτσι».

Η διαδικασία από εδώ και πέρα

Και συνέχισε: «όταν είχε διαπιστωθεί ότι είχε πάει στη Γερμανία και προτού έχει διαπιστωθεί, υπήρξε μια επικοινωνία και αιτήματα της Ελλάδος να απευθυνθούν σε δομές προστασίας ανηλίκων και στην κρατική δομή προστασίας ανηλίκων, μήπως είναι στην έδρα στην Φρανκφούρτη – σε κάποια από αυτές τις δομές που είναι στη Φρανκφούρτη – η απάντηση ήταν αρνητική. Τελικά είχε διαπιστωθεί ότι είχε πάει στο Βερολίνο. Έγινε μια άρση απορρήτου με βάση τα αιτήματα των ελληνικών αρχών. Όμως οι Γερμανοί έκαναν την άρση, είδαν ότι τυπικά, σύμφωνα με τη δική τους νομοθεσία, δεν ήταν «σωστή», γιατί θεώρησαν ότι είναι οικειοθελής εξαφάνιση. Ίσως τότε είδαν ότι είναι στη δομή από την άρση απορρήτου, το είπαν «σταματούμε, θέλουμε να κινηθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας, να δούμε πώς ακριβώς να λυθούν αυτά τα θέματα τα δικαστικά, αν τελικά είναι αναζητούμενη, αν είναι θύμα αρπαγής, πώς θα κάνουμε την άρση απορρήτου». Και όταν αυτά ολοκληρώθηκαν, αποκαλύφθηκε ότι ήταν στην υπηρεσία, στη δομή προστασίας στο Βερολίνο».

Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, «σημαίνει ότι αν είναι σε δομή προστασίας στη Γερμανία θα υπάρχουν ορισμένες δυσχέρειες, πρέπει να λυθούν τα θέματα μεταξύ της Λόρα, των γερμανικών υπηρεσιών που έχει καταφύγει, των νομικών υπηρεσιών και της οικογένειάς της».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

