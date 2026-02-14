Στίγμα από περιοχή του Βερολίνου εξέπεμψε το κινητό που είχε στην κατοχή της η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου, ταξίδεψε στην Αθήνα με ταξί και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση της Lufthansa με προοορισμό τη Γερμανία. Έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Το κινητό φέρεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τη Λόρα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η Λόρα είχε στην κατοχή της κινητό τηλέφωνο που για έναν μήνα μετά τη φυγή της δεν είχε ενεργοποιηθεί. Το κινητό που έδωσε το στίγμα είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της 16χρονης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το κινητό φέρεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τη Λόρα ή κάποια άλλη.

Το αίτημα για δείγμα DNA από τους γονείς

Ο πατέρας της Λόρας, ο οποίος ταξίδεψε αιφνιδίως στη Γερμανία, φαίνεται να μην έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα. Επίσης, δεν είναι σαφές αν τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα των γερμανικών αρχών, που τους ζήτησαν προαιρετικά να δώσουν δείγματα DNA.

Ο αστυνομικός συντάκτης στις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, σχολίασε μιλώντας στο Mega την Παρασκευή για την πληροφορία ότι η μητέρα δεν έχει κάνει κίνηση να δώσει DNA: «Μες στο Ρίο μένει. Τουλάχιστον, η μητέρα δεν έχει προσέλθει. Ο πατέρας φαίνεται να είναι ακόμα στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν στη Γερμανία μπορεί να έδωσε δείγμα DNA, δεν υπάρχει όμως αυτή η πληροφόρηση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έρευνα που γίνεται υπό την αιγίδα της Eurojust, το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δικαστές στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει μία τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών, προκειμένου να υπάρχει μία βασική συνεννόηση. Τι ζητάνε, τι γνωρίζουμε, τι ξέρουμε, μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ακολούθως ότι οι γερμανοί αξιωματικοί λένε στους έλληνες αξιωματικούς ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως οικειοθελής εξαφάνιση και εκτιμούν ότι μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας, πιθανόν να έχουμε εξελίξεις.

Το ταξίδι της Λόρας στη Γερμανία

Οι γερμανικές αρχές «χτενίζουν» παλιές γειτονιές στο Αμβρούργο όπου μεγάλωσε αλλά και στη Φρανκούρτη όπου έφτασε από την Αθήνα και αναζητούν επαφές με παιδικούς φίλους ή γνωστούς που θα μπορούσαν να της έχουν προσφέρει καταφύγιο.

Πίσω από την οργάνωση της φυγής, όμως, κρύβεται το βαθύ τραύμα των οικογενειακών σχέσεων. Οι πληροφορίες για ένα ασφυκτικό περιβάλλον στο σπίτι, με αποκορύφωμα τις καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά του πατέρα – όπως το περιστατικό με το βίαιο κόψιμο των μαλλιών της – θεωρούνται από τους ψυχολόγους ως το βασικό κίνητρο που οδήγησε την 16χρονη στη φυγή, με τόση αποφασιστικότητα.

Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η 16χρονη χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως ψευδώνυμο το όνομα μιας Ρωσίδας ηθοποιού. Αυτή η λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με πληροφορίες ότι αναζητούσε τρόπους «αόρατης» διαφυγής στο διαδίκτυο μήνες πριν, δείχνει πως η απόδρασή της δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη αντίδρασης, αλλά ένα σχέδιο που ωρίμαζε για καιρό στο μυαλό της.

Μαρτυρίες συνεπιβατών της στην πτήση για Φρανκφούρτη αναφέρουν ότι την είδαν στο αεροπλάνο, κρατώντας μια φωτοτυπία ταυτότητας και ένα χειρόγραφο σημείωμα με την υπογραφή της μητέρας της – ένα έγγραφο που πιθανότατα πλαστογραφήθηκε – το οποίο της επέτρεψε να περάσει τους ελέγχους.

Η πιο ανησυχητική μαρτυρία, ωστόσο, αφορά στην παρουσία ενός νεαρού άνδρα που φαινόταν να την επιτηρεί διακριτικά κατά τη διάρκεια της πτήσης, γεγονός που ενισχύει τους φόβους των αρχών για την εμπλοκή τρίτου προσώπου που ίσως την κατηύθυνε.