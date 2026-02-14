newspaper
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της – Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο για πρώτη φορά μετά τη φυγή της
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:54

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της – Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο για πρώτη φορά μετά τη φυγή της

Το κινητό που έδωσε το στίγμα είναι συνδεδεμένο με τον email που έχει η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στίγμα από περιοχή του Βερολίνου εξέπεμψε το κινητό που είχε στην κατοχή της η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου, ταξίδεψε στην Αθήνα με ταξί και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση της Lufthansa με προοορισμό τη Γερμανία. Έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Το κινητό φέρεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τη Λόρα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η Λόρα είχε στην κατοχή της κινητό τηλέφωνο που για έναν μήνα μετά τη φυγή της δεν είχε ενεργοποιηθεί. Το κινητό που έδωσε το στίγμα είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της 16χρονης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το κινητό φέρεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για τη Λόρα ή κάποια άλλη.

Το αίτημα για δείγμα DNA από τους γονείς

Ο πατέρας της Λόρας, ο οποίος ταξίδεψε αιφνιδίως στη Γερμανία, φαίνεται να μην έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα. Επίσης, δεν είναι σαφές αν τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα των γερμανικών αρχών, που τους ζήτησαν προαιρετικά να δώσουν δείγματα DNA.

Ο αστυνομικός συντάκτης στις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, σχολίασε μιλώντας στο Mega την Παρασκευή για την πληροφορία ότι η μητέρα δεν έχει κάνει κίνηση να δώσει DNA: «Μες στο Ρίο μένει. Τουλάχιστον, η μητέρα δεν έχει προσέλθει. Ο πατέρας φαίνεται να είναι ακόμα στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν στη Γερμανία μπορεί να έδωσε δείγμα DNA, δεν υπάρχει όμως αυτή η πληροφόρηση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έρευνα που γίνεται υπό την αιγίδα της Eurojust, το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης, οι συνεργαζόμενοι δηλαδή δικαστές στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει μία τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών, προκειμένου να υπάρχει μία βασική συνεννόηση. Τι ζητάνε, τι γνωρίζουμε, τι ξέρουμε, μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ακολούθως ότι οι γερμανοί αξιωματικοί λένε στους έλληνες αξιωματικούς ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως οικειοθελής εξαφάνιση και εκτιμούν ότι μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας, πιθανόν να έχουμε εξελίξεις.

Το ταξίδι της Λόρας στη Γερμανία

Οι γερμανικές αρχές «χτενίζουν» παλιές γειτονιές στο Αμβρούργο όπου μεγάλωσε αλλά και στη Φρανκούρτη όπου έφτασε από την Αθήνα και αναζητούν επαφές με παιδικούς φίλους ή γνωστούς που θα μπορούσαν να της έχουν προσφέρει καταφύγιο.

Πίσω από την οργάνωση της φυγής, όμως, κρύβεται το βαθύ τραύμα των οικογενειακών σχέσεων. Οι πληροφορίες για ένα ασφυκτικό περιβάλλον στο σπίτι, με αποκορύφωμα τις καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά του πατέρα – όπως το περιστατικό με το βίαιο κόψιμο των μαλλιών της – θεωρούνται από τους ψυχολόγους ως το βασικό κίνητρο που οδήγησε την 16χρονη στη φυγή, με τόση αποφασιστικότητα.

Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η 16χρονη χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως ψευδώνυμο το όνομα μιας Ρωσίδας ηθοποιού. Αυτή η λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με πληροφορίες ότι αναζητούσε τρόπους «αόρατης» διαφυγής στο διαδίκτυο μήνες πριν, δείχνει πως η απόδρασή της δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη αντίδρασης, αλλά ένα σχέδιο που ωρίμαζε για καιρό στο μυαλό της.

Μαρτυρίες συνεπιβατών της στην πτήση για Φρανκφούρτη αναφέρουν ότι την είδαν στο αεροπλάνο, κρατώντας μια φωτοτυπία ταυτότητας και ένα χειρόγραφο σημείωμα με την υπογραφή της μητέρας της – ένα έγγραφο που πιθανότατα πλαστογραφήθηκε – το οποίο της επέτρεψε να περάσει τους ελέγχους.

Η πιο ανησυχητική μαρτυρία, ωστόσο, αφορά στην παρουσία ενός νεαρού άνδρα που φαινόταν να την επιτηρεί διακριτικά κατά τη διάρκεια της πτήσης, γεγονός που ενισχύει τους φόβους των αρχών για την εμπλοκή τρίτου προσώπου που ίσως την κατηύθυνε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Markets
Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26 Upd: 12:45

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
