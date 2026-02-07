Στη Γερμανία βρίσκεται ο πατέρας της 16χρονης Λόρας – Οι νέες μαρτυρίες και τα ψηφιακά ίχνη

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να βρεθεί η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς τους. Πλέον και ο πατέρας της ταξιδεύει για το Αμβούργο.

Χθες, ο δικηγόρος της οικογένειας Τηλέμαχος Μπενετάτος ανέφερε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» πως «Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού;».

«Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών», πρόσθεσε.

Στη Γερμανία ψάχνει τη Λόρα ο πατέρας

Την πληροφορία ότι ο πατέρας ταξίδεψε εσπευσμένα για το Αμβούργο, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της οικογένειας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Το e-mail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο αποδείχθηκε ψηφιακό «κλειδί». Ένα κλειδί που άνοιξε πόρτες σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί, η 16χρονη αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση, συμβουλές για ένα προσωπικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τη μητέρα της Λόρας, ποτέ δεν σταμάτησαν να την αναζητούν. Ένα στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα. Πώς τα βγάζει πέρα η Λόρα, που αναχώρησε από την Αθήνα χωρίς χρήματα; Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν δρα μόνη της.

Μία ανήλικη που κινείται μεθοδικά, μία διαδρομή γεμάτη σκιές. Η Λόρα παραμένει αγνοούμενη και το ταξίδι εξπρές του πατέρα της στη Γερμανία ίσως είναι η πιο δυνατή ένδειξη ότι η υπόθεση μπαίνει σε νέα, κρίσιμη τροχιά.