Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
Στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Λόρα σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας
- Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
- «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
- Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
- Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ο Τηλέμαχος Μπενετάτος, δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης αγνοούμενης, είπε πως η Λόρα βρήκε σίγουρα κάποιον που της παρείχε κινητό τηλέφωνο ή/και χρήματα.
«Η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου. Εκεί συνέβη κάτι… Βρήκε κάποιον ή κάποια. Κάποιος τη βοήθησε, είτε οικονομικά, είτε παρέχοντάς της ένα κινητό τηλέφωνο. Διαφορετικά θα είχε πάρει απευθείας ταξί για το πρακτορείο στην Ομόνοια και από εκεί θα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο» είπε ο κύριος Μπενετάτος.
«Τη σκέψη αυτή ενισχύει και ένα ακόμη στοιχείο: Όταν η κυρία Νικολούλη εντόπισε τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, μας ανέφερε ότι η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά. Πού βρέθηκε το κινητό; Δεν ήταν αυτό που είχε αγοράσει από τον συμμαθητή της» πρόσθεσε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ»..
Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι πέρα από το πρόσωπο που τη βοήθησε στου Ζωγράφου, υπάρχει και ακόμη ένας άνθρωπος που τη συνδράμει στη Γερμανία και πιθανότατα διαμένουν στο ίδιο σπίτι.
Οι γονείς έχουν μιλήσει με όποιον θα μπορούσε να έρθει η Λόρα σε επαφή
«Οι γονείς έχουν επικοινωνήσει με όποιον άνθρωπο σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιον άλλον. Πολλές φορές, για να κατανοήσουμε έναν άνθρωπο, πρέπει να μπούμε στη θέση του. Οι γονείς έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, είναι τρομοκρατημένοι, βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά και περιμένουν κάποια εξέλιξη σχετικά με το παιδί τους. Κάθε φορά που καλούνται στην Ασφάλεια, προσέρχονται άμεσα και έχουν κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους».
«Θα ήθελα να παρακαλέσω να αποφεύγονται ενέργειες που τους φέρνουν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Το να πηγαίνουν κάποιοι συνάδελφοί σας και να βιντεοσκοπούν το σπίτι τους χωρίς τη συναίνεσή τους ή να φεύγουμε από την Ασφάλεια και να μας καταδιώκουν κάμερες, θα πρέπει να σταματήσει, καθώς δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην έρευνα» πρόσθεσε ο Τηλέμαχος Μπενετάτος.
Οι γονείς, όπως επισημαίνει, απευθύνουν για ακόμη μία φορά έκκληση, όποιος έχει δει ή έχει ακούσει κάτι σχετικό, να επικοινωνήσει είτε με τις ελληνικές είτε με τις γερμανικές Αρχές και ανώνυμα αν το θέλουν με την κυρία Νικολούλη.
«Παράλληλα, απευθύνουν και μια έκκληση στο ίδιο τους το παιδί να εμφανιστεί. Με όποιον τρόπο εκείνο επιθυμεί. Από καρτοτηλέφωνο, με οποιοδήποτε μέσο. Αρκεί να τους καλέσει και να τους πει: “πατέρα, μάνα, είμαι εδώ και είμαι καλά. Μην με ψάχνετε”. Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να γνωρίζουν: ότι το παιδί τους είναι καλά και δεν βρίσκεται παγιδευμένο», καταλήγει.
- Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
- Θεσσαλονίκη: Βόμβες μολότοφ και επεισόδια στο κέντρο μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ
- Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
- Ιράν: Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα με απειλή δασμών σε χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία
- «Πιστεύουν ότι η Λόρα κινδυνεύει & ζητούν από τις γερμανικές Αρχές να την βρουν» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το νέο δίλημμα
- «Αντί να γκρινιάζετε, αναλάβετε τις ευθύνες σας», λέει ο Λεσκίρ στους εργοδότες
- Μαζική ανάκαμψη στη Wall Street μετά την κατάρρευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις