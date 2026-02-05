Η Λόρα είχε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της – Τι λέει συνεπιβάτης της 16χρονης στην πτήση για Γερμανία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας η οποία έφυγε από την Πάτρα και από την Αθήνα ταξίδεψε στη Γερμανία.

Η Λόρα έφτασε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, στις 07:40 το πρωί, μετά και την επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Σύμφωνα με νέα μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης στην πτήση για Φρανκφούρτη η Λόρα είχε μαζί της βεβαίωση με την υπογραφή της μητέρας της με την οποία μπορούσε να ταξιδέψει αεροπορικώς.

Παράλληλα επιβεβαιώνει ότι η 16χρονη ήταν στην πτήση μαζί με έναν νεαρό.

Συγκεκριμένα ο συνεπιβάτης της Λόρας περιγράφει: «Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα είναι μπροστά από εμένα και έχει μία διαμάχη, διαφωνούσε με την κοπέλα που ήθελε να τσεκάρει το εισιτήριο και είχε το χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της».

«H κοπέλα δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη (προϊσταμένη) αναφέρει χαρακτηριστικά ο συνεπιβάτης της 16χρονης στο MEGA και προσθέτει: «η κοπέλα από πάνω ακριβώς, είναι 2 – 3 σκαλάκια, της λέει ‘εντάξει, άμα έχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει’. Φωτοτυπία είχε. Δεν την άφησαν τελευταία, ήταν μπροστά από εμένα και από την εγγονή μου. Και παίρνει την κάρτα επιβίβασης, γυρνάει και της λέει (ο νεαρός) ‘είναι όλα εντάξει;’ και λέει αυτή ‘ναι, ναι είναι όλα εντάξει’».

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της 16χρονης Λόρας ήταν εκείνος ο οποίος στην κατάθεσή του προς τις Αρχές έδωσε την πληροφορία πως η 16χρονη πέταξε για τη Γερμανία.

Ο πατέρας της Λόρας βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος την αεροπορική εταιρεία και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, θετικά ότι η κόρη του πέταξε για Φρανκφούρτη.