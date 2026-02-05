Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας.

Η Λόρα έφτασε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, στις 07:40 το πρωί, μετά και την επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε το κορίτσι. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς της αναφέρουν ότι η κόρη τους γνωρίζει άτομα μόνο στο Αμβούργο, το οποίο απέχει περίπου 505 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο – σχεδόν πέντε ώρες οδικής διαδρομής.

Το νέο στοιχείο που προκύπτει είναι, σύμφωνα με έρευνα της DW, ότι η αστυνομία του Αμβούργου είχε εμπλακεί στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τι γνωρίζουν οι γερμανικές αρχές για τη Λόρα

Σε επικοινωνία της DW με την αστυνομία του Αμβούργου, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας εξετάστηκε από τις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με γραπτή απάντηση της αστυνομίας του Αμβούργου, οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA). Το ελληνικό αίτημα αφορούσε τη διασταύρωση της διεύθυνσης φερόμενου συγγενικού προσώπου της 16χρονης στο Αμβούργο.

Όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, από τον συγκεκριμένο έλεγχο δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της 16χρονης. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω ενδείξεις για τον τόπο όπου βρίσκεται η ανήλικη.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος να αναφερθεί ότι έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία εξαφάνισης από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».