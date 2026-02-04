Εξαφάνιση Λόρας: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας

Ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας τη Λόρα να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. Ήταν η ίδια ή κάποια που της έμοιαζε πολύ;

«Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα», δήλωσε στο MEGA, και συγκεκριμένα στην κάμερα της εκπομπής «Live News, της οποίας αποστολή βρίσκεται σε προάστιο του Αμβούργου, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε η 16χρονη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί, καθώς και παλιοί γείτονες της 16χρονης, αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες.

Αντιθέτως, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι γονείς της Λόρας εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά», ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο:

Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται ακόμα και στον ετεροθαλή αδελφό της.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», λέει η μητέρα του αδελφού της.

Όσον αφορά στον πατέρα της 16χρονης, μια γειτόνισσα λέει χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος». Ενώ για το πώς ήταν η μητέρα της Λόρας λέει:

«Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».