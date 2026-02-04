newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Εξαφάνιση Λόρας: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:45

Εξαφάνιση Λόρας: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας

«Oι γονείς της Λόρας εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους»

Spotlight

Ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας τη Λόρα να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. Ήταν η ίδια ή κάποια που της έμοιαζε πολύ;

«Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα», δήλωσε στο MEGA, και συγκεκριμένα στην κάμερα της εκπομπής «Live News, της οποίας αποστολή βρίσκεται σε προάστιο του Αμβούργου, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε η 16χρονη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί, καθώς και παλιοί γείτονες της 16χρονης, αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες.

Αντιθέτως, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι γονείς της Λόρας εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά», ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο:

Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται ακόμα και στον ετεροθαλή αδελφό της.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», λέει η μητέρα του αδελφού της.

Όσον αφορά στον πατέρα της 16χρονης, μια γειτόνισσα λέει χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος». Ενώ για το πώς ήταν η μητέρα της Λόρας λέει:

«Έβλεπα μία πολύ φοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός για να το θέσω προσεκτικά. Περπατούσε συνήθως πίσω του, ακολουθώντας τον, αλλά σπανίως δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ ήσυχη. Εκφοβισμένη θα έλεγα είναι ο σωστός χαρακτηρισμός».

Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Βουλή 04.02.26
Βουλή 04.02.26

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα
Μεταναστευτικό 04.02.26

Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα

«Με βάση το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες», όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Σύνταξη
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)

Ο Ολυμπιακός έδωσε «πανηγυρικό» τόνο στην επικράτησή του στην Τρίπολη επί του Αστέρα, καθώς στο 59ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 3-0 για τους ερυθρόλευκους. Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Αστέρα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 45 μέρες – Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Ζέλσον (59′) τα γκολ, μεγάλη εμφάνιση από τον Ποντένσε που είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος
Κόσμος 04.02.26

Ουκρανία: Διπλωματία υπό πίεση – Το χάσμα των διαπραγματεύσεων και οι νέες ισορροπίες ισχύος

Σε περιβάλλον έντονης στρατιωτικής πίεσης οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει μια σύνθετη διαδικασία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ
Μπλόκαραν 04.02.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντιπαράθεση απειλεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός
CEV Champions League 04.02.26

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου
Ορυκτά καύσιμα 04.02.26

«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει ένα «ανθρώπινο» και φιλικό πρόσωπο στη βιομηχανία του άνθρακα μέσω της μασκότ Coalie δεν πήγε πολύ καλά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
