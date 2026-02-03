Λόρα: Η αεροπορική εταιρεία απάντησε στο αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. – Η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία

Αεροπορικώς στη Γερμανία ταξίδεψε η 16χρονη Λόρα, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μετά από επίσημη ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της για τη Φρανκφούρτη, στις 19:30 της ίδιας ημέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την πορεία των ερευνών

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η εταιρεία μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από τη δήλωση εξαφάνισής της από τους γονείς της.

«Σήμερα, πριν από λίγη ώρα η εταιρεία απάντησε επίσημα στην ελληνική αστυνομία ότι η ανήλικη ταξίδεψε στο εξωτερικό με αεροπλάνο της μετά από 5 αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ. από τις 12 Ιανουαρίου», τόνισε η Δημογλίδου.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της για τη Φρανκφούρτη, στις 19:30 της ίδιας ημέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς συνοδό καθώς οι κανονισμοί της εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν μόνα τους.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ «θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες».

Όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. από το πρώτο 24ωρο η ΕΛ.ΑΣ. είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες.

Στον εισαγγελέα για έρευνα η στάση της αεροπορικής εταιρείας

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», επισήμανε η αξιωματικός της αστυνομίας.