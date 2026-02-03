newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:59

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Spotlight

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να βρεθεί η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς τους. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί από την Πάτρα  και την Αθήνα, όπου αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο, στη Γερμανία και ειδικότερα σε Αμβούργο και Φρανκφούρτη.

Την ίδια στιγμή μαρτυρίες που ρίχνουν φως στο οικογενειακό περιβάλλον και τη συμπεριφορά του πατέρα της 16χρονης έρχονται στη δημοσιότητα.

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

«Ήμασταν γείτονες, για πολλά χρόνια, γνωριζόμασταν. Αλλά δεν ήμασταν πολύ κοντά. Ζούσαν πολύ κλεισμένοι και απομονωμένοι, εκείνος ζούσε πάντα με φόβο, επειδή ήταν Ρώσος. Είχε πάρει κι ένα μεγάλο σκυλί σαν φύλακα, έναν γερμανικό ποιμενικό. Ήταν πάντα φοβισμένος, δεν καταλάβαμε ποτέ το γιατί. Και κάποια στιγμή ξαφνικά αποφάσισαν να μετακομίσουν. Είπε κάποια στιγμή σε κάποιο γείτονα ότι τον ακολουθούν, ότι φοβάται. Υπήρχε και ο πόλεμος με την Ουκρανία, καταλαβαίνετε. Δεν γνωρίζω αν υπερέβαλε, αλλά αυτό ήταν που είπε».

«Μπορεί να την βλέπαμε κάποιο απόγευμα να παίζει με το σκυλί στον κήπο, αλλά τίποτα περισσότερο. Για αυτό και δεν μπορώ να πω πολλά για την κόρη. Πολύ τρομακτική η όλη υπόθεση».

Αναφερόμενη στη σύζυγό του, τη χαρακτηρίζει «εμφανώς εκφοβισμένη», ήσυχη και υποτακτική, τονίζοντας ότι ο άνδρας ήταν αυταρχικός.

«Ήταν μια πολύ εκφοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός, για να το θέσω προσεκτικά».

Παράλληλα, εντύπωση έχει προκαλέσει η στάση την οικογένειας της Λόρα, η οποία τις πρώτες μέρες έκανε έκκληση στην ίδια αλλά και σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για την αγνοούμενη 16χρονη, να επικοινωνήσει. Πλέον, φαίνεται ότι οι γονείς της έχουν αφήσει τις έρευνες στα χέρια των αρχών χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βρουν το παιδί τους.

Η μητέρα της Λόρας όταν ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κόρης βρίσκεται στη Γερμανία, εμφανίστηκε ανακουφισμένη, όπως μετέδωσε το MEGA.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.
Όχι, τίποτα καινούριο.
-Εσείς είστε καλά;
Τίποτα καινούριο.
-Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;
(…)
Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι έχει βοηθήσει όσο μπορούσε και ζήτησε να συνεχιστούν έρευνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τότε συνεχίστε να ψάχνετε».

-Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;
Τι θέλετε; Τι θέλετε;
-Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.
Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;
-Αυτό προσπαθούν…
Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!

«Αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει»

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης, ο ετεροθαλής αδελφός και η μητέρα του μιλούν στο MEGA για την ανήλικη που είδαν για τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια και επιχειρούν να στείλουν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, τόσο στους γονείς όσο και στους φίλους της μικρής.

Εκτιμούν πως αν η Λόρα κρύβεται αυτές τις μέρες στη Γερμανία, το κάνει επειδή δεν θέλει να επιστρέψει με τίποτα στην Ελλάδα και στους γονείς της, επειδή όπως πιστεύουν κάποιος ή κάποιοι την στηρίζουν.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου, αλλά ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται, δεν ήταν τόσο κοντά μαζί μου. Και ξέρει ότι αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας.

Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης, μας επαναλαμβάνει πως δεν είχε σχέσεις με την Λόρα. Παρόλα αυτά, είναι διατεθειμένος να την βοηθήσει, αν κάτι τέτοιο του ζητηθεί.

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. Το μόνο που θα θέλαμε από εσάς, ένα σύντομο μήνυμα: «Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ», γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της», είπε.

Το σπίτι που έμενε παλαιότερα η Λόρα με τους γονείς της στο Αμβούργο, απέχει λίγα μόνο μέτρα από το διαμέρισμα που ζουν ο αδερφός της και η μητέρα του.

«Κι εμείς επιθυμούμε να είναι καλά το παιδί, αλλά όπως σας είπα, για εμάς είναι σαν να μιλάμε για ένα παιδί ενός γείτονα. Είναι φυσικά «πιο γνωστή μας» αλλά δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε για να γνωρίζουμε περισσότερα», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης.

«Αυτό που μου είπε ο πρώην μου, ήταν ότι η Λόρα συνήθιζε να λέει πολλά ψέματα. Δεν της τα επέτρεπαν όλα. Και ξέρετε στην ηλικία της τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι ήδη ενήλικες, αλλά είναι ακόμα παιδιά. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα».

Η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού της 16χρονης, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Λόρα οργάνωσε το ταξίδι της στη Γερμανία, μετά από μια σειρά συζητήσεων με άτομα του περιβάλλοντός της.

«Εγώ πιστεύω, ότι μέσω του ίντερνετ ήρθε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι της έκαναν πλύση εγκεφάλου. Μπορεί να της είπαν πράγματα όπως «δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς σου», «θα σε βοηθήσουμε εμείς» και διάφορα τέτοια».

«Κάποιοι παρακίνησαν τη Λόρα να το κάνει. Μόνης της, είναι απίθανο να έπαιρνε τόσα ρίσκα», υποστηρίζει η μητέρα του αδερφού της.

«Πιστεύω πως ένα μικρό κορίτσι, μόνο του, να πάρει τέτοιες αποφάσεις, είναι πολύ δύσκολο. Είχε σίγουρα κάποια υποστήριξη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν τα έκανε μόνη της. Υπάρχουν διάφορα γκρουπ για τέτοια πράγματα στο ίντερνετ», είπε.

Οι πρώτες έρευνες στο Αμβούργο, όπως κατέγραψε η απεσταλμένη του Live News, Ρία Τσοχαντάρη, ήταν άκαρπες το τελευταίο διήμερο. Ουδέποτε η Λόρα ήρθε κοντά με τον ετεροθαλή αδερφό της, όπως μας λέει η μητέρα του. Ακόμα και όταν εκείνοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για διακοπές.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν πολύ κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα. Ο πατέρας της τον είχε καλέσει στην Ελλάδα, δεν είχαν ζήσει όμως ποτέ μαζί», είπε η γυναίκα.

Οι έρευνες για την αγνοούμενη Λόρα που ξεκίνησαν στην Ελλάδα, έχουν επεκταθεί πλέον και στη Γερμανία. Για την ώρα όμως δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της 16χρονης.

«Όπως σας είπα, ο αδελφός της δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Την έχει δει 5 ή 6 φορές το πολύ στη ζωή του. Η μητέρα της τα είπε ήδη όλα. Και ο πατέρας της το ίδιο. Άκουσα το μήνυμά τους, το τι θα πούμε εμείς είναι ασήμαντο για εκείνη».

Μετά την ανατροπή, όλα τα δεδομένα για την εξαφάνιση της 16χρονης εξετάζονται με προσοχή, με τους γονείς της να παραμένουν στην Ελλάδα και τον ετεροθαλή αδερφό της, να μας επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, πως η Λόρα του είναι ουσιαστικά μια άγνωστη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
Δικαίωση για το χαμό του γιου του ζητά ο πατέρας του 27χρονου – «Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε»
Ελλάδα 03.02.26

«Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε» - Δικαίωση για το χαμό του 27χρονου ζητά ο πατέρας του - Το άγνωστο περιστατικό πριν 2,5 μήνες

Ο πατέρας του 27χρονου υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν κάποιοι απειλούσαν το γιο του, συμπληρώνοντας ότι είναι σίγουρος πως η ΕΛ.ΑΣ. θα καταφέρει να συλλάβει τους δράστες.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03.02.26

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
Δικαίωση για το χαμό του γιου του ζητά ο πατέρας του 27χρονου – «Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε»
Ελλάδα 03.02.26

«Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε» - Δικαίωση για το χαμό του 27χρονου ζητά ο πατέρας του - Το άγνωστο περιστατικό πριν 2,5 μήνες

Ο πατέρας του 27χρονου υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει αν κάποιοι απειλούσαν το γιο του, συμπληρώνοντας ότι είναι σίγουρος πως η ΕΛ.ΑΣ. θα καταφέρει να συλλάβει τους δράστες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης
«Μεθόδευση συγκάλυψης» 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης

«Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μαξίμου», λένε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Επιδρομές στην Ελλάδα 03.02.26 Upd: 18:08

Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας

Στο πλαίσιο των ερευνών για το σαμποτάζ, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στο Αμβούργο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία
Κόσμος 03.02.26

Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία

«Όλο οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο