«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να βρεθεί η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς τους. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί από την Πάτρα και την Αθήνα, όπου αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο, στη Γερμανία και ειδικότερα σε Αμβούργο και Φρανκφούρτη.

Την ίδια στιγμή μαρτυρίες που ρίχνουν φως στο οικογενειακό περιβάλλον και τη συμπεριφορά του πατέρα της 16χρονης έρχονται στη δημοσιότητα.

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

«Ήμασταν γείτονες, για πολλά χρόνια, γνωριζόμασταν. Αλλά δεν ήμασταν πολύ κοντά. Ζούσαν πολύ κλεισμένοι και απομονωμένοι, εκείνος ζούσε πάντα με φόβο, επειδή ήταν Ρώσος. Είχε πάρει κι ένα μεγάλο σκυλί σαν φύλακα, έναν γερμανικό ποιμενικό. Ήταν πάντα φοβισμένος, δεν καταλάβαμε ποτέ το γιατί. Και κάποια στιγμή ξαφνικά αποφάσισαν να μετακομίσουν. Είπε κάποια στιγμή σε κάποιο γείτονα ότι τον ακολουθούν, ότι φοβάται. Υπήρχε και ο πόλεμος με την Ουκρανία, καταλαβαίνετε. Δεν γνωρίζω αν υπερέβαλε, αλλά αυτό ήταν που είπε».

«Μπορεί να την βλέπαμε κάποιο απόγευμα να παίζει με το σκυλί στον κήπο, αλλά τίποτα περισσότερο. Για αυτό και δεν μπορώ να πω πολλά για την κόρη. Πολύ τρομακτική η όλη υπόθεση».

Αναφερόμενη στη σύζυγό του, τη χαρακτηρίζει «εμφανώς εκφοβισμένη», ήσυχη και υποτακτική, τονίζοντας ότι ο άνδρας ήταν αυταρχικός.

«Ήταν μια πολύ εκφοβισμένη γυναίκα. Νέα, όχι ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, αλλά εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός, για να το θέσω προσεκτικά».

Παράλληλα, εντύπωση έχει προκαλέσει η στάση την οικογένειας της Λόρα, η οποία τις πρώτες μέρες έκανε έκκληση στην ίδια αλλά και σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για την αγνοούμενη 16χρονη, να επικοινωνήσει. Πλέον, φαίνεται ότι οι γονείς της έχουν αφήσει τις έρευνες στα χέρια των αρχών χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βρουν το παιδί τους.

Η μητέρα της Λόρας όταν ενημερώθηκε από τις αρχές πως η κόρης βρίσκεται στη Γερμανία, εμφανίστηκε ανακουφισμένη, όπως μετέδωσε το MEGA.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

–Όχι, τίποτα καινούριο.

-Εσείς είστε καλά;

–Τίποτα καινούριο.

-Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι έχει βοηθήσει όσο μπορούσε και ζήτησε να συνεχιστούν έρευνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τότε συνεχίστε να ψάχνετε».

-Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

–Τι θέλετε; Τι θέλετε;

-Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

–Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

-Αυτό προσπαθούν…

–Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!

«Αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει»

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης, ο ετεροθαλής αδελφός και η μητέρα του μιλούν στο MEGA για την ανήλικη που είδαν για τελευταία φορά πριν από 3 χρόνια και επιχειρούν να στείλουν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, τόσο στους γονείς όσο και στους φίλους της μικρής.

Εκτιμούν πως αν η Λόρα κρύβεται αυτές τις μέρες στη Γερμανία, το κάνει επειδή δεν θέλει να επιστρέψει με τίποτα στην Ελλάδα και στους γονείς της, επειδή όπως πιστεύουν κάποιος ή κάποιοι την στηρίζουν.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου, αλλά ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται, δεν ήταν τόσο κοντά μαζί μου. Και ξέρει ότι αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας.

Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης, μας επαναλαμβάνει πως δεν είχε σχέσεις με την Λόρα. Παρόλα αυτά, είναι διατεθειμένος να την βοηθήσει, αν κάτι τέτοιο του ζητηθεί.

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. Το μόνο που θα θέλαμε από εσάς, ένα σύντομο μήνυμα: «Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ», γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της», είπε.

Το σπίτι που έμενε παλαιότερα η Λόρα με τους γονείς της στο Αμβούργο, απέχει λίγα μόνο μέτρα από το διαμέρισμα που ζουν ο αδερφός της και η μητέρα του.

«Κι εμείς επιθυμούμε να είναι καλά το παιδί, αλλά όπως σας είπα, για εμάς είναι σαν να μιλάμε για ένα παιδί ενός γείτονα. Είναι φυσικά «πιο γνωστή μας» αλλά δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε για να γνωρίζουμε περισσότερα», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης.

«Αυτό που μου είπε ο πρώην μου, ήταν ότι η Λόρα συνήθιζε να λέει πολλά ψέματα. Δεν της τα επέτρεπαν όλα. Και ξέρετε στην ηλικία της τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι ήδη ενήλικες, αλλά είναι ακόμα παιδιά. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα».

Η μητέρα του ετεροθαλή αδερφού της 16χρονης, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Λόρα οργάνωσε το ταξίδι της στη Γερμανία, μετά από μια σειρά συζητήσεων με άτομα του περιβάλλοντός της.

«Εγώ πιστεύω, ότι μέσω του ίντερνετ ήρθε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι της έκαναν πλύση εγκεφάλου. Μπορεί να της είπαν πράγματα όπως «δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς σου», «θα σε βοηθήσουμε εμείς» και διάφορα τέτοια».

«Κάποιοι παρακίνησαν τη Λόρα να το κάνει. Μόνης της, είναι απίθανο να έπαιρνε τόσα ρίσκα», υποστηρίζει η μητέρα του αδερφού της.

«Πιστεύω πως ένα μικρό κορίτσι, μόνο του, να πάρει τέτοιες αποφάσεις, είναι πολύ δύσκολο. Είχε σίγουρα κάποια υποστήριξη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν τα έκανε μόνη της. Υπάρχουν διάφορα γκρουπ για τέτοια πράγματα στο ίντερνετ», είπε.

Οι πρώτες έρευνες στο Αμβούργο, όπως κατέγραψε η απεσταλμένη του Live News, Ρία Τσοχαντάρη, ήταν άκαρπες το τελευταίο διήμερο. Ουδέποτε η Λόρα ήρθε κοντά με τον ετεροθαλή αδερφό της, όπως μας λέει η μητέρα του. Ακόμα και όταν εκείνοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα για διακοπές.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν πολύ κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα. Ο πατέρας της τον είχε καλέσει στην Ελλάδα, δεν είχαν ζήσει όμως ποτέ μαζί», είπε η γυναίκα.

Οι έρευνες για την αγνοούμενη Λόρα που ξεκίνησαν στην Ελλάδα, έχουν επεκταθεί πλέον και στη Γερμανία. Για την ώρα όμως δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της 16χρονης.

«Όπως σας είπα, ο αδελφός της δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Την έχει δει 5 ή 6 φορές το πολύ στη ζωή του. Η μητέρα της τα είπε ήδη όλα. Και ο πατέρας της το ίδιο. Άκουσα το μήνυμά τους, το τι θα πούμε εμείς είναι ασήμαντο για εκείνη».

Μετά την ανατροπή, όλα τα δεδομένα για την εξαφάνιση της 16χρονης εξετάζονται με προσοχή, με τους γονείς της να παραμένουν στην Ελλάδα και τον ετεροθαλή αδερφό της, να μας επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, πως η Λόρα του είναι ουσιαστικά μια άγνωστη.