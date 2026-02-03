Ξετυλίχτηκε ως ένα σημείο τουλάχιστον, το μυστήριο σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και για το που ακριβώς βρίσκεται τις τελευταίες 24 ημέρες, όπου και αγνοείται.

Η ΕΛΑΣ, όπως θα δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί ενημερώθηκε επίσημα από την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Αμβούργο, στις 17:35 της 8ης Ιανουαρίου.

Στο φως το εισιτήριο που έβγαλε η Λόρα

Όπως αποκαλύπτεται, οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από τουριστικό πρακτορείο της Ομόνοιας και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό βίντεο.

Το Star παρουσίασε φωτογραφία του αεροπορικού εισιτηρίου που φέρει το όνομα της ανήλικης, το οποίο αποκαλύπτει ότι η πτήση αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Φρανκφούρτη, στις 17:35 το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εταιρεία απάντησε στην ΕΛΑΣ μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της και σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως, παρά την αναφορά ότι η ζωή της Λόρας βρισκόταν σε κίνδυνο, η αεροπορική εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα των αρχών.

Όπως επισήμανε, η αστυνομία είχε επικοινωνήσει άμεσα με όλες τις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ», κατέληξε.