Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Λόρα: Στο φως το εισιτήριο της 16χρονης και η επιβεβαίωση από τη Lufthansa ότι πέταξε μόνη της για Γερμανία
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 14:55

Λόρα: Στο φως το εισιτήριο της 16χρονης και η επιβεβαίωση από τη Lufthansa ότι πέταξε μόνη της για Γερμανία

Η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Αμβούργο την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Spotlight

Ξετυλίχτηκε ως ένα σημείο τουλάχιστον, το μυστήριο σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας και για το που ακριβώς βρίσκεται τις τελευταίες 24 ημέρες, όπου και αγνοείται.

Η ΕΛΑΣ, όπως θα δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί ενημερώθηκε επίσημα από την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Αμβούργο, στις 17:35 της 8ης Ιανουαρίου.

Στο φως το εισιτήριο που έβγαλε η Λόρα

Όπως αποκαλύπτεται, οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από τουριστικό πρακτορείο της Ομόνοιας και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό βίντεο.

Το Star παρουσίασε φωτογραφία του αεροπορικού εισιτηρίου που φέρει το όνομα της ανήλικης, το οποίο αποκαλύπτει ότι η πτήση αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Φρανκφούρτη, στις 17:35 το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εταιρεία απάντησε στην ΕΛΑΣ μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της και σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως, παρά την αναφορά ότι η ζωή της Λόρας βρισκόταν σε κίνδυνο, η αεροπορική εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα των αρχών.

Όπως επισήμανε, η αστυνομία είχε επικοινωνήσει άμεσα με όλες τις εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο της ανήλικης, δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ», κατέληξε.

Economy
Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 03.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας για το «έγκλημα» στη Βιολάντα
«Να γυρίζουμε ζωντανοί» 03.02.26

Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας για το «έγκλημα» στη Βιολάντα

Οι απεργοί καταγγέλλοντας το «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, ζητούν το αυτονόητο, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς «για να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας»

Σύνταξη
Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Σοκαριστική υπόθεση 03.02.26

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Η υπόθεση του πρώην αστυνομικού και της συζύγου του που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, είχε σοκάρει το πανελλήνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Φωτογραφίες - Βίντεο 03.02.26

Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες

«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
«Μία οδός» 03.02.26

Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Γνωστός Ρώσος αναλυτής εκτιμά πως παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον θα εκτελέσει επίθεση στο Ιράν, το οποίο θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
