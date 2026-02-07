«Πιστεύουν ότι η Λόρα κινδυνεύει & ζητούν από τις γερμανικές Αρχές να την βρουν» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», βρέθηκε στην Πάτρα όπου μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας της 16χρονης που αγνοείται στη Γερμανία ο οποίος απάντησε σε όλα όσα ακούγονται αυτό το διάστημα για τη Λόρα.

Παράλληλα, προβλήθηκε στην εκπομπή και η δήλωση της μητέρας της για τις έρευνες που έκαναν στην Αθήνα.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος Τηλέμαχος Μπενετάτος για τη Λόρα και την οικογένειά της

«Αναγκάζομαι να βρεθώ στον άχαρο ρόλο να αντικρούσω πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν έχουν εμφανιστεί και ότι δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να βρουν το παιδί τους» είπε αρχικά ο κύριος Μπενετάτος.

«Οφείλω να ξεκαθαρίσω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Έχουν ήδη ανέβει δύο φορές στην Αθήνα και έψαχναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε η μητέρα της μαθήτριας

«Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα.»

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο πατέρας ήταν εκείνος που ενημερώθηκε από τη Lufthansa, την προηγούμενη εβδομάδα, πως το παιδί του πράγματι ταξίδεψε με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία προς τη Γερμανία, πληροφορία την οποία οι ελληνικές Αρχές έλαβαν το πρωί της Τρίτης.

«Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού;» συνέχισε ο δικηγόρος της οικογένειας.

«Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών», πρόσθεσε.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν διασαφηνίσει αν η Λόρα επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση

Όπως ανέφερε, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε, μετά τη Φρανκφούρτη, σε άλλη πτήση, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο για 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», κατέληξε.