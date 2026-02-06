newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Νέα μαρτυρία για τη Λόρα – Ο διάλογος της 16χρονης με τον νεαρό που τη συνόδευε στο αεροδρόμιο
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 18:44

Νέα μαρτυρία για τη Λόρα – Ο διάλογος της 16χρονης με τον νεαρό που τη συνόδευε στο αεροδρόμιο

Νέες αποκαλύψεις από τον επιβάτη που βρισκόταν πίσω από τη 16χρονη Λόρα στον γκισέ των εισιτηρίων λίγο πριν την πτήση για Γερμανία

Σύνταξη
Spotlight

Ενας νεαρός άνδρας ήταν αυτός, όπως δείχνουν όλες οι μαρτυρίες, που πέταξε μαζί με τη 16χρονη Λόρα στη Φρανκφούρτη.

Σχεδόν έναν μήνα από την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και όλα δείχνουν πως η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία.

Με προσοχή εξετάζεται και η μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρα στο αεροπλάνο που τη μετέφερε στην Φρανκφούρτη. Όπως είπε στο «Live News», η 16χρονη είχε μαζί της γραπτή βεβαίωση από τη μητέρα της, την οποία έδειξε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος», πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Ο ίδιος μιλώντας στο MEGA είπε: «Μπροστά μου στο γκισέ είναι η κοπέλα. Η Λόρα. Δεν την έχω γνωρίσει, εγώ δεν την ξέρω, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ ανήσυχη. Εκεί εντοπίζω εγώ ότι είναι ένας νεαρός που έχουν επαφή με τα μάτια. Και με τα μάτια και χειρονομίες. Λέω γνωστός. Παρατήρησα ότι η κοπέλα που είναι στο γκισέ, της λέει ότι είστε 16 ετών και δεν μπορείτε να πετάξετε χωρίς συγκατάθεση. Πάντα στα αγγλικά. Και κοιτάει αυτή τον νεαρό και του το λέει. Και της λέει αυτός ‘στην τσέπη σου έχεις’ λέει ‘εξουσιοδότηση’».

Όπως αναφέρει, αν και αρχικά εντός του αεροπλάνου δεν κάθονταν μαζί, μετά ο νεαρός μετακινήθηκε και έκατσε δίπλα της.

Ο συνεπιβάτης, περιέγραψε τον άνδρα που συνόδευε τη Λόρα «Ήταν πολύ αθλητικός, ψηλός γύρω στο 1.85. Μαλλιά σκούρα, πρόσωπο λίγο αγριωπό».

Νέες μαρτυρίες

Γυναίκα που μένει στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Φρανκφούρτη όπου είναι βέβαιο πως έφτασε η Λόρα στις 8 Ιανουαρίου, λέει στο «Live News» ότι λίγες μέρες μετά, έτυχε να δει από κοντά την 16χρονη αγνοούμενη, μαζί με μία γυναίκα που την συνόδευε.

«Έμοιαζαν και τα μαλλιά του και δεν ήταν με καπέλα και σκούρα ρούχα που λέτε. Ήταν το κεφάλι του ελεύθερο και σαν να έμοιαζε και με τη θεία, με αυτήν που ήταν μαζί. Μπορώ να πάω να πω και σε ποιο σημείο το είδα».

Τις μέρες που ακολούθησαν, είδε τις φωτογραφίες της 16χρονης και συνειδητοποίησε όπως λέει, πως η ανήλικη που είχε δει ήταν η Λόρα.

«Το κορίτσι εγώ το είδα 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εστιατόριο κινέζικο. Κοιτούσαμε τον κόσμο, τελείως τυχαία πέρασε το κοριτσάκι αυτό και κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι μαζί με μία γυναίκα, που μοιάζανε κιόλας λίγο τα μαλλιά της, λίγο πιο ψηλή η γυναίκα, μιλάγανε κοιτιόντουσαν, σαν να ήταν θεία και ανιψιά, κάτι τέτοιο, και προχωρούσαν».

Έρευνες για την 16χρονη γίνονται και στο Αμβούργο, την πόλη που η Λόρα είχε ζήσει στο παρελθόν με τους γονείς της.

Οι γονείς της Λόρα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία και να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά» ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο. Οι γονείς της 16χρονης ανέφεραν στις Αρχές πως αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν στη Γερμανία αλλά να ειδοποιήσουν φίλους και γνωστούς τους στο Αμβούργο.

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο Γιώργος Κακούσης όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Σύνταξη
Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης

Πότε έμμεσα (για Καραμανλή) και πότε άμεσα (για Σαμαρά) η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει την κριτική των πρώην πρωθυπουργών, θέλοντας να αποφύγει σε αυτή τη φάση την ανοιχτή σύγκρουση και επιστρατεύοντας μέχρι και τα αντανακλαστικά του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακή αυτοπροστασία 06.02.26

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων χρηστών επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημίσεις, ενώ το 56,2% περιορίζει ή αρνείται την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση

Σύνταξη
Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»

Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ που οι περγαμηνές του τον έφεραν να κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα στην Ιταλία με την Φιορεντίνα, να παίζει βασικός σε δύο τελικούς του Conference, αλλά στα 28 του να έχει αντιμετωπίσει δύο ρήξεις χιαστών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
Shitposting 06.02.26

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο Γιώργος Κακούσης όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Σύνταξη
Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Χόνγκλα ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Χιμένεθ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ίδιες πρακτικές 06.02.26

Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δυνατότητα νέων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για βοσκοτόπια και ζώα. Πληροφορίες για επικείμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
