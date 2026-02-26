«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Μιλώντας στην εκπομπή «The Best People with Nicole Wallace» της Δευτέρας που πέρασε, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εδώ και καιρό επικρίνει την πολιτική, την ηθική και την ικανότητα του Τραμπ, είπε: «Είναι ηλίθιος. Πρέπει να τον ξεφορτωθούμε. Θα καταστρέψει τη χώρα».

Πρόσθεσε: «Δεν θέλω να τους βλέπω να κυκλοφορούν με τις MAGA, τις αμερικανικές σημαίες, σαν να είναι οι μόνοι. Είμαστε και εμείς Αμερικανοί».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ήταν ο επίσημος καλεσμένος στο State of the Swamp, μια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον που είχε ως στόχο να απαντήσει στην ομιλία του Τραμπ στο Κονγκρέσο την Τρίτη. Στην συγκινητική τοποθέτησή του, ο Ντε Νίρο περιέγραψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «αποτυχημένο, αδύναμο και απελπισμένο» ενώ πρόσθεσε ότι «αισθάνομαι προδομένος από τη χώρα μου».

«Είχαν τα εξογκωμένα, κόκκινα μάτια των τρελών»

Γράφοντας εκτενώς στο Truth Social την Τετάρτη, ο Τραμπ πρότεινε αρχικά την απέλαση των βουλευτριών Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλάιμπ, οι οποίες έφυγαν από το Καπιτώλιο νωρίς την Τρίτη, αφού τον αποδοκίμασαν φωναχτά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε «χαμηλού IQ» και ισχυρίστηκε ότι «φώναζαν ανεξέλεγκτα χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της πολύ κομψής ομιλίας για το State of the Union, ενός τόσο σημαντικού και όμορφου γεγονότος».

«Είχαν τα εξογκωμένα, κόκκινα μάτια των τρελών, των διανοητικά διαταραγμένων και άρρωστων που, ειλικρινά, μοιάζουν να πρέπει να κλειστούν σε ίδρυμα».

Πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να μπουν σε ένα πλοίο μαζί με τον Τρελό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έναν άλλο άρρωστο και παράφρονα άνθρωπο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλού IQ, ο οποίος δεν έχει καμία ιδέα τι κάνει ή τι λέει – μερικά από τα οποία είναι σοβαρά εγκληματικά».

Λίγο πριν την επανεκλογή του Τραμπ το 2024, ο Ντε Νίρο είπε στον Κρις Γουάλας του HBO Max ότι θεωρούσε τον Τραμπ και τους συμμάχους του «μη πραγματικούς Ρεπουμπλικάνους» και τον αποκάλεσε «ηλίθιο, βλάκα… και παλιάτσο»

«Σύνδρομο διαταραχής Τραμπ»

Ο Τραμπ συνέχισε: «Όταν τον είδα να ξεσπά σε κλάματα χθες το βράδυ, όπως θα έκανε ένα παιδί, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο άρρωστος από την τρελή Ρόζι Ο’Ντόνελ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία και προσπαθεί να βρει τρόπο να επιστρέψει στις όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες μας».

Το «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ» είναι μια φράση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει συχνά για να περιγράψει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Η υπόδειξή του ότι αυτό ήταν η αιτία του θανάτου του αείμνηστου Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, προκάλεσε σημαντική αντίδραση.

Λίγο πριν την επανεκλογή του Τραμπ το 2024, ο Ντε Νίρο είπε στον Κρις Γουάλας του HBO Max ότι θεωρούσε τον Τραμπ και τους συμμάχους του «μη πραγματικούς Ρεπουμπλικάνους» και τον αποκάλεσε «ηλίθιο, βλάκα… και παλιάτσο».

Αν και δεν είναι ιδιαίτερος θαυμαστής της Κάμαλα Χάρις, ο Ντε Νίρο είπε ότι «τουλάχιστον… είναι ευαίσθητη στην κατάσταση της χώρας και του λαού».

«Θα κάνει λάθη», συνέχισε. «Φυσικά, όλοι κάνουν, αλλά χρειαζόμαστε κάποιον με τις σωστές προθέσεις, αυτός ο τύπος δεν έχει τις σωστές προθέσεις και όλοι το ξέρουν. Είναι τρέλα. Τελεία και παύλα».

Νωρίτερα εκείνο το έτος, η Εθνική Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών ακύρωσε ένα βραβείο ηγεσίας που επρόκειτο να απονείμει στον Ντε Νίρο, αφού ο ηθοποιός μίλησε εναντίον του Τραμπ έξω από την ποινική δίκη του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

