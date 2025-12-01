Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»

«Ξύπνησα και ήμουν σωματικά χάλια. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ… Ήμουν πολύ ταραγμένη», είπε στην Page Six σε μια αποκλειστική συνέντευξη από το σπίτι της στο Τριμπέκα, η Ντρίνα, της οποίας ο πατέρας είναι ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ένιωθε τόσο νευρική που αποφάσισε να ξαπλώσει ξανά ενώ άκουγε χαλαρωτική μουσική. «Και τότε χτύπησε το κουδούνι της πόρτας».

Ήταν ένας ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης που ήρθε να της ανακοινώσει ότι ο μοναδικός της γιος, ο Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, είχε πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών, λίγο πριν τα 20α γενέθλιά του.

«Αυτός ο ντετέκτιβ στεκόταν εκεί, και όλος ο κόσμος όπως τον ήξερα κατέρρευσε», είπε η Ντρίνα. Όσον αφορά τους αστυνομικούς που έπρεπε να της ανακοινώσουν ότι είχε χάσει το μοναδικό της παιδί, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μισθός που να μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό… πρέπει να το κάνεις επειδή νοιάζεσαι».

Λευκή σκόνη

Το άψυχο σώμα του Λεάντρο είχε βρεθεί εκείνο το απόγευμα σε μια καρέκλα σε ένα διαμέρισμα κοντά στο Χρηματιστήριο, με μια λευκή σκόνη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών κοντά του. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είχε πεθάνει από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης.

Τον περασμένο μήνα, πέντε φερόμενοι έμποροι ναρκωτικών συνελήφθησαν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για την υποτιθέμενη πώληση χαπιών οπιοειδών με φαιντανύλη που σκότωσαν τρία άτομα — μεταξύ των οποίων ο Λεάντρο και η 19χρονη Ακίρα Στέιν, κόρη του κιθαρίστα των Blondie, Κρις Στέιν.

Η 20χρονη Σοφία Χέιλι Μαρκς, μια φερόμενη έμπορος ναρκωτικών γνωστή ως «Πριγκίπισσα της Οξυκωδόνης», κατηγορήθηκε ξεχωριστά ως το άτομο που πούλησε στον Λεάντρο τα χάπια τα οποία των οδήγησαν στην υπερβολική δόση.

Η Ντρίνα είπε ότι οι συλλήψεις ήταν «πραγματικά περίεργες. Είναι τόσο γλυκόπικρο γιατί δεν νιώθεις πιο ευτυχισμένος. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν πρόκειται να πουλήσεις ναρκωτικά σε νέους, δεν έχει σημασία αν τα έφτιαξες εσύ, αν το ήξερες ή δεν το ήξερες, παίρνεις ένα ρίσκο».

Μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Δεν με ενδιαφέρει να καταστρέψω τη ζωή ενός 24χρονου».

«Μιλούσε για αποτοξίνωση»

Δεν αγνοούσε τη χρήση ναρκωτικών από τον γιο της και λέει ότι το TikTok, η πανδημία και η φαιντανύλη ήταν ένα τρομερό τρίο που μεταμορφώθηκε σε ένα θανατηφόρο τσουνάμι που παγίδευσε τον Λεάντρο.

«Η αλλαγή που συνέβη σε αυτόν ήταν πολύ άμεση» είπε η Ντρίνα. «Πριν εθιστεί στα οπιοειδή του άρεσε να καπνίζει μαριχουάνα, του άρεσαν τα πάρτι και να περνάει καλά, αλλά έφτασε σε τόσο κακή κατάσταση τόσο γρήγορα που κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ήξερα ότι είχε να κάνει με το κόλλημά του στο διαδίκτυο».

Πριν από το θάνατό του, «μιλούσε για αποτοξίνωση». Στην πραγματικότητα, ο Λεάντρο είχε κάνει μια σύντομη αποτοξίνωση στο παρελθόν, αλλά «του έκανε περισσότερο κακό».

«Αυτό με στενοχώρησε πολύ, γιατί ήθελε βοήθεια», είπε η Ντρίνα «Ήξερε ότι είχε ξεπεράσει τα όριά του. Νομίζω ότι δεν ήξερε καν το γιατί. Νομίζω ότι είχε εκτεθεί σε πολύ πιο σκληρά ναρκωτικά, για τα οποία δεν γνώριζε».

Ο θάνατος του Λεάντρο συνέβη μόλις δύο μήνες μετά το θάνατο της Στάιν στο διαμέρισμα της οικογένειάς της στο κέντρο της πόλης, αφού είχε πάρει χάπια με φαιντανύλη που φέρεται να αγόρασε από άνδρες που της είχαν πουλήσει ναρκωτικά πολλές φορές τους προηγούμενους έξι μήνες — με αποτέλεσμα μία θανατηφόρα υπερδοσολογία.

«Ο όμορφος και γλυκός άγγελός μου»

Η Ντρίνα, που είχε αποκτήσει τον Λεάντρο με τον πρώην σύντροφό της Κάρλος Μαρέ Ροντρίγκεζ, έναν καλλιτέχνη γνωστό με το ψευδώνυμο Mare139, επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου τους σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Ο όμορφος και γλυκός άγγελός μου. Σε αγάπησα πέρα από κάθε λέξη ή περιγραφή από τη στιγμή που σε ένιωσα στην κοιλιά μου. Ήσουν η χαρά μου, η καρδιά μου και ό,τι ήταν αγνό και αληθινό στη ζωή μου» έγραψε.

Η Ντρίνα συνέχισε λέγοντας ότι ο Λεάντρο ήταν «τόσο αγαπητός» ενώ ευχήθηκε «να μπορούσε η αγάπη και μόνο να τον σώσει».

Την ίδια στιγμή, ο διάσημος πατέρας της εξέδωσε μια δήλωση μέσω του εκπροσώπου του. «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού Λέο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. «Εκτιμούμε πολύ τα συλλυπητήρια όλων. Ζητάμε να μας δοθεί η ιδιωτικότητα που χρειαζόμαστε για να πενθήσουμε την απώλεια του Λέο».

«Απέκτησα ταυτότητα»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υιοθέτησε τη Ντρίνα το 1976, μετά το γάμο του με τη μητέρα της, την ηθοποιό Νταϊάν Άμποτ. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ραφαέλ, πριν χωρίσει το 1988.

Σχετικά με τον Λεάντρο, η Ντρίνα είπε: «Ο πατέρας μου είχε την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία του να είναι παππούς μαζί του. Ήταν μια αγνή ψυχή».

Το πρόσωπό της φωτίζεται όταν της ζητείται να περιγράψει τον αποθανόντα γιο της. «Ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ήταν τόσο έξυπνος», είπε στην Page Six. «Ήμασταν πολύ κοντά, γιατί ήταν πραγματικά η πρώτη φορά στη ζωή μου που απέκτησα μια ταυτότητα που δεν είχε καμία σχέση με τον πατέρα μου ή με το “είμαι αυτό” κάποιου άλλου — ξαφνικά, έχεις αυτή τη σχέση στη ζωή σου με κάποιον που γνωρίζει το καλύτερο και το χειρότερο μέρος του εαυτού σου».

Μεγάλη είδηση

Μετά το θάνατο του Λεάντρο, είπε: «Δεν πίστευα ότι θα επιζήσω». Θυμάται ότι πήγε στην κηδεία του και «ένιωθε ότι δεν ήθελε να ζήσει. Και πριν το καταλάβω, το θέμα είχε κατακλύσει τον Τύπο». Ο θάνατος του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν μεγάλη είδηση.

«Ήταν πραγματικά οδυνηρό, συγκλονιστικό και προσβλητικό το γεγονός ότι η ιστορία του έγινε τόσο viral», ομολόγησε η Ντρ;iνα, «να ακούω τις φρικτές σκέψεις των ανθρώπων.

«Αλλά ένα μέρος μου έλεγε “θα φροντίσω να μάθετε ποιος είναι αυτός ο νεαρός και θα μάθετε για όλους τους άλλους γονείς που χάνουν τα παιδιά τους”». Έτσι, ίδρυσε το Ίδρυμα Leandro De Niro Rodriguez «για να ευαισθητοποιήσει το κοινό» — η φαιντανύλη είναι η κύρια αιτία θανάτων από ναρκωτικά — και «να προσφέρει αγάπη και συμπόνιαστους νέους που αγωνίζονται με τον εθισμό και την ψυχική υγεία».

Η επίσκεψη στο Βατικανό

Και πρόσθεσε ότι θέλει «να βοηθήσει να αποτρέψει άλλες οικογένειες από το να βιώσουν ποτέ αυτόν τον πόνο». Γελάει όταν λέει ότι δεν είχε ιδέα πώς να ξεκινήσει ένα ίδρυμα — και παραδέχεται ότι «ήταν δύσκολο σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Οι άνθρωποι δεν με ήθελαν σε αυτόν τον χώρο λόγω των απόψεων του πατέρα μου, ο οποίος ως γνωστόν είναι ένθερμος αντίπαλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ».

Ωστόσο, η Ντρίνα είπε ότι συνεργάζεται με γονείς με όλες τις πολιτικές απόψεις και από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Ο στόχος της; «Να απαλλάξω τους ανθρώπους από την άποψη ότι «αν είσαι αυτό, είσαι αντίθετος σε εκείνο» και να μας επαναφέρω στην κριτική σκέψη».

Ενάμιση χρόνο μετά το θάνατο του γιου της, η Ντρίνα πιστεύει με πάθος ότι ο Λεάντρο προσέχει την οικογένειά τους και τους καθοδηγεί.

Μια πρόσφατη επίσκεψη στη Ρώμη για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα μαζί με τον πατέρα της την έπεισε ότι ο Λεάντρο είναι στο πλευρό της.

«Ήταν τόσο εκπληκτικό», θυμάται. «Κάθε φορά που ο Πάπας έμπαινε στο δωμάτιο, το πράγμα που μας είπαν να φορέσουμε στο κεφάλι [μια μαντίλα] συνέχιζε να πέφτει». Είναι σίγουρη ότι ο Λεάντρο είχε κάποια σχέση με αυτό, «επειδή είχε τρελό χιούμορ, ήταν πολύ ελεύθερος, ήταν ένα διασκεδαστικό παιδί, πάντα έκανε φασαρία».

«Και επίσης, από όλους τους Πάπες που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε ήταν ο Πάπας Λέων!»

Κι ενώ η Ντρίνα συνεχίζει να βασανίζεται από αισθήματα ενοχής και λύπης, επιλέγει να προχωρήσει μπροστά και να βρει κάτι για το οποίο αξίζει να ζει μετά το θάνατο του γιου της. «Πρέπει να βρεις κάτι που σου δίνει ένα σκοπό. Ό,τι κάνω το κάνω για τον γιο μου».

