magazin
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Fizz 01 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

«Ξύπνησα και ήμουν σωματικά χάλια. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ… Ήμουν πολύ ταραγμένη», είπε στην Page Six σε μια αποκλειστική συνέντευξη από το σπίτι της στο Τριμπέκα, η Ντρίνα, της οποίας ο πατέρας είναι ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ένιωθε τόσο νευρική που αποφάσισε να ξαπλώσει ξανά ενώ άκουγε χαλαρωτική μουσική. «Και τότε χτύπησε το κουδούνι της πόρτας».

Ήταν ένας ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης που ήρθε να της ανακοινώσει ότι ο μοναδικός της γιος, ο Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, είχε πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών, λίγο πριν τα 20α γενέθλιά του.

«Αυτός ο ντετέκτιβ στεκόταν εκεί, και όλος ο κόσμος όπως τον ήξερα κατέρρευσε», είπε η Ντρίνα. Όσον αφορά τους αστυνομικούς που έπρεπε να της ανακοινώσουν ότι είχε χάσει το μοναδικό της παιδί, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μισθός που να μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό… πρέπει να το κάνεις επειδή νοιάζεσαι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drena De Niro (@drenadeniro)

Λευκή σκόνη

Το άψυχο σώμα του Λεάντρο είχε βρεθεί εκείνο το απόγευμα σε μια καρέκλα σε ένα διαμέρισμα κοντά στο Χρηματιστήριο, με μια λευκή σκόνη και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών κοντά του. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είχε πεθάνει από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης.

Τον περασμένο μήνα, πέντε φερόμενοι έμποροι ναρκωτικών συνελήφθησαν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για την υποτιθέμενη πώληση χαπιών οπιοειδών με φαιντανύλη που σκότωσαν τρία άτομα — μεταξύ των οποίων ο Λεάντρο και η 19χρονη Ακίρα Στέιν, κόρη του κιθαρίστα των Blondie, Κρις Στέιν.

Η 20χρονη Σοφία Χέιλι Μαρκς, μια φερόμενη έμπορος ναρκωτικών γνωστή ως «Πριγκίπισσα της Οξυκωδόνης», κατηγορήθηκε ξεχωριστά ως το άτομο που πούλησε στον Λεάντρο τα χάπια τα οποία των οδήγησαν στην υπερβολική δόση.

Η Ντρίνα είπε ότι οι συλλήψεις ήταν «πραγματικά περίεργες. Είναι τόσο γλυκόπικρο γιατί δεν νιώθεις πιο ευτυχισμένος. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν πρόκειται να πουλήσεις ναρκωτικά σε νέους, δεν έχει σημασία αν τα έφτιαξες εσύ, αν το ήξερες ή δεν το ήξερες, παίρνεις ένα ρίσκο».

Μετά από μια μικρή παύση, πρόσθεσε: «Δεν με ενδιαφέρει να καταστρέψω τη ζωή ενός 24χρονου».

«Αυτός ο ντετέκτιβ στεκόταν εκεί, και όλος ο κόσμος όπως τον ήξερα κατέρρευσε»

«Μιλούσε για αποτοξίνωση»

Δεν αγνοούσε τη χρήση ναρκωτικών από τον γιο της και λέει ότι το TikTok, η πανδημία και η φαιντανύλη ήταν ένα τρομερό τρίο που μεταμορφώθηκε σε ένα θανατηφόρο τσουνάμι που παγίδευσε τον Λεάντρο.

«Η αλλαγή που συνέβη σε αυτόν ήταν πολύ άμεση» είπε η Ντρίνα. «Πριν εθιστεί στα οπιοειδή του άρεσε να καπνίζει μαριχουάνα, του άρεσαν τα πάρτι και να περνάει καλά, αλλά έφτασε σε τόσο κακή κατάσταση τόσο γρήγορα που κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ήξερα ότι είχε να κάνει με το κόλλημά του στο διαδίκτυο».

Πριν από το θάνατό του, «μιλούσε για αποτοξίνωση». Στην πραγματικότητα, ο Λεάντρο είχε κάνει μια σύντομη αποτοξίνωση στο παρελθόν, αλλά «του έκανε περισσότερο κακό».

«Αυτό με στενοχώρησε πολύ, γιατί ήθελε βοήθεια», είπε η Ντρίνα «Ήξερε ότι είχε ξεπεράσει τα όριά του. Νομίζω ότι δεν ήξερε καν το γιατί. Νομίζω ότι είχε εκτεθεί σε πολύ πιο σκληρά ναρκωτικά, για τα οποία δεν γνώριζε».

Ο θάνατος του Λεάντρο συνέβη μόλις δύο μήνες μετά το θάνατο της Στάιν στο διαμέρισμα της οικογένειάς της στο κέντρο της πόλης, αφού είχε πάρει χάπια με φαιντανύλη που φέρεται να αγόρασε από άνδρες που της είχαν πουλήσει ναρκωτικά πολλές φορές τους προηγούμενους έξι μήνες — με αποτέλεσμα μία θανατηφόρα υπερδοσολογία.

«Ο όμορφος και γλυκός άγγελός μου»

Η Ντρίνα, που είχε αποκτήσει τον Λεάντρο με τον πρώην σύντροφό της Κάρλος Μαρέ Ροντρίγκεζ, έναν καλλιτέχνη γνωστό με το ψευδώνυμο Mare139, επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου τους σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Ο όμορφος και γλυκός άγγελός μου. Σε αγάπησα πέρα από κάθε λέξη ή περιγραφή από τη στιγμή που σε ένιωσα στην κοιλιά μου. Ήσουν η χαρά μου, η καρδιά μου και ό,τι ήταν αγνό και αληθινό στη ζωή μου» έγραψε.

Η Ντρίνα συνέχισε λέγοντας ότι ο Λεάντρο ήταν «τόσο αγαπητός» ενώ ευχήθηκε «να μπορούσε η αγάπη και μόνο να τον σώσει».

Την ίδια στιγμή, ο διάσημος πατέρας της εξέδωσε μια δήλωση μέσω του εκπροσώπου του. «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού Λέο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. «Εκτιμούμε πολύ τα συλλυπητήρια όλων. Ζητάμε να μας δοθεί η ιδιωτικότητα που χρειαζόμαστε για να πενθήσουμε την απώλεια του Λέο».

Πριν από το θάνατό του, «μιλούσε για αποτοξίνωση». Στην πραγματικότητα, ο Λεάντρο είχε κάνει μια σύντομη αποτοξίνωση στο παρελθόν, αλλά «του έκανε περισσότερο κακό»

YouTube thumbnail

«Απέκτησα ταυτότητα»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υιοθέτησε τη Ντρίνα το 1976, μετά το γάμο του με τη μητέρα της, την ηθοποιό Νταϊάν Άμποτ. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ραφαέλ, πριν χωρίσει το 1988.

Σχετικά με τον Λεάντρο, η Ντρίνα είπε: «Ο πατέρας μου είχε την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία του να είναι παππούς μαζί του. Ήταν μια αγνή ψυχή».

Το πρόσωπό της φωτίζεται όταν της ζητείται να περιγράψει τον αποθανόντα γιο της. «Ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ήταν τόσο έξυπνος», είπε στην Page Six. «Ήμασταν πολύ κοντά, γιατί ήταν πραγματικά η πρώτη φορά στη ζωή μου που απέκτησα μια ταυτότητα που δεν είχε καμία σχέση με τον πατέρα μου ή με το “είμαι αυτό” κάποιου άλλου — ξαφνικά, έχεις αυτή τη σχέση στη ζωή σου με κάποιον που γνωρίζει το καλύτερο και το χειρότερο μέρος του εαυτού σου».

YouTube thumbnail

Μεγάλη είδηση

Μετά το θάνατο του Λεάντρο, είπε: «Δεν πίστευα ότι θα επιζήσω». Θυμάται ότι πήγε στην κηδεία του και «ένιωθε ότι δεν ήθελε να ζήσει. Και πριν το καταλάβω, το θέμα είχε κατακλύσει τον Τύπο». Ο θάνατος του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν μεγάλη είδηση.
«Ήταν πραγματικά οδυνηρό, συγκλονιστικό και προσβλητικό το γεγονός ότι η ιστορία του έγινε τόσο viral», ομολόγησε η Ντρ;iνα, «να ακούω τις φρικτές σκέψεις των ανθρώπων.

«Αλλά ένα μέρος μου έλεγε “θα φροντίσω να μάθετε ποιος είναι αυτός ο νεαρός και θα μάθετε για όλους τους άλλους γονείς που χάνουν τα παιδιά τους”». Έτσι, ίδρυσε το Ίδρυμα Leandro De Niro Rodriguez «για να ευαισθητοποιήσει το κοινό» — η φαιντανύλη είναι η κύρια αιτία θανάτων από ναρκωτικά — και «να προσφέρει αγάπη και συμπόνιαστους νέους που αγωνίζονται με τον εθισμό και την ψυχική υγεία».

Η επίσκεψη στο Βατικανό

Και πρόσθεσε ότι θέλει «να βοηθήσει να αποτρέψει άλλες οικογένειες από το να βιώσουν ποτέ αυτόν τον πόνο». Γελάει όταν λέει ότι δεν είχε ιδέα πώς να ξεκινήσει ένα ίδρυμα — και παραδέχεται ότι «ήταν δύσκολο σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Οι άνθρωποι δεν με ήθελαν σε αυτόν τον χώρο λόγω των απόψεων του πατέρα μου, ο οποίος ως γνωστόν είναι ένθερμος αντίπαλος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ».

Ωστόσο, η Ντρίνα είπε ότι συνεργάζεται με γονείς με όλες τις πολιτικές απόψεις και από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Ο στόχος της; «Να απαλλάξω τους ανθρώπους από την άποψη ότι «αν είσαι αυτό, είσαι αντίθετος σε εκείνο» και να μας επαναφέρω στην κριτική σκέψη».

Ενάμιση χρόνο μετά το θάνατο του γιου της, η Ντρίνα πιστεύει με πάθος ότι ο Λεάντρο προσέχει την οικογένειά τους και τους καθοδηγεί.

Μια πρόσφατη επίσκεψη στη Ρώμη για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα μαζί με τον πατέρα της την έπεισε ότι ο Λεάντρο είναι στο πλευρό της.

«Ήταν τόσο εκπληκτικό», θυμάται. «Κάθε φορά που ο Πάπας έμπαινε στο δωμάτιο, το πράγμα που μας είπαν να φορέσουμε στο κεφάλι [μια μαντίλα] συνέχιζε να πέφτει». Είναι σίγουρη ότι ο Λεάντρο είχε κάποια σχέση με αυτό, «επειδή είχε τρελό χιούμορ, ήταν πολύ ελεύθερος, ήταν ένα διασκεδαστικό παιδί, πάντα έκανε φασαρία».

«Και επίσης, από όλους τους Πάπες που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε ήταν ο Πάπας Λέων!»

Κι ενώ η Ντρίνα συνεχίζει να βασανίζεται από αισθήματα ενοχής και λύπης, επιλέγει να προχωρήσει μπροστά και να βρει κάτι για το οποίο αξίζει να ζει μετά το θάνατο του γιου της. «Πρέπει να βρεις κάτι που σου δίνει ένα σκοπό. Ό,τι κάνω το κάνω για τον γιο μου».

*Με στοιχεία από pagesix.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος
Fizz 30.11.25

Τζόνι Κας: Οι κληρονόμοι του θρυλικού μουσικού μηνύουν την Coca-Cola – Ο λόγος

Η κληρονόμοι του Τζόνι Κας, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρεία που προστατεύει το έργο του, δήλωσαν ότι, η Coca Cola δεν ζήτησε την άδειά τους για να χρησιμοποιήσει τη φωνή του καλλιτέχνη σε μια νέα διαφήμιση.

Σύνταξη
Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Η αναβίωση της «ιερής συμμαχίας» ΝΔ - πρώην συντρόφων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οφειλόμενες απαντήσεις στους επικριτές της «Ιθάκης» και η επιστροφή στην σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο