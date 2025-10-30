Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν

Πέντε άτομα συνελήφθησαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενα για συμμετοχή σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται με τους θανάτους από υπερβολική δόση το 2023 του Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και της Ακίρα Στάιν, κόρης του Κρις Στάιν, συνιδρυτή των Blondie, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ABC News.

Η Σοφία Μαρξ, γνωστή στη Νέα Υόρκη ως «Percocet Princess», είχε ήδη κατηγορηθεί το 2023 ότι πούλησε τα χάπια που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ.

Οι νέοι κατηγορούμενοι — Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έππερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας — φέρονται να ανήκαν σε οργανωμένο κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες πλαστά συνταγογραφούμενα οπιοειδή, νοθευμένα με φαιντανύλη, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χάπια που διακινούσε το κύκλωμα προκάλεσαν τον θάνατο τριών 19χρονων. Αν και τα θύματα δεν κατονομάζονται επίσημα στα έγγραφα, πηγές των αρχών επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ και την Ακίρα Σταϊν.

Οι θάνατοι των Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ και Ακίρα Σταϊν

Ο Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και η Ακίρα Στάιν, κόρη του Κρις Στάιν των Blondie, βρέθηκαν νεκροί το καλοκαίρι του 2023 σε ηλικία μόλις 19 ετών, μετά από χρήση πλαστών χαπιών Percocet που ήταν νοθευμένα με φαιντανύλη.

Οι οικογένειές τους μίλησαν δημόσια για την απώλεια, με τον Ντε Νίρο να εκφράζει τον «ανείπωτο πόνο» του, ενώ ο Στάιν τόνισε το πόσο ανεξέλεγκτη έχει γίνει η διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη.

Οι θάνατοί τους είχαν προκαλέσει σοκ στη Νέα Υόρκη και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την επιδημία της φαιντανύλης που πλήττει τους νέους στις ΗΠΑ.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ robertdeniro_world