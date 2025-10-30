magazin
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν
30 Οκτωβρίου 2025 | 22:35

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για τους θανάτους του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και της κόρης του Κρις Στάιν

Ο Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και η Ακίρα Στάιν, κόρη του Κρις Στάιν των Blondie, βρέθηκαν νεκροί το καλοκαίρι του 2023

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Πέντε άτομα συνελήφθησαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενα για συμμετοχή σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που συνδέεται με τους θανάτους από υπερβολική δόση το 2023 του Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και της Ακίρα Στάιν, κόρης του Κρις Στάιν, συνιδρυτή των Blondie, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ABC News.

Η Σοφία Μαρξ, γνωστή στη Νέα Υόρκη ως «Percocet Princess», είχε ήδη κατηγορηθεί το 2023 ότι πούλησε τα χάπια που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ.

Οι νέοι κατηγορούμενοι — Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έππερσον, Έντι Μπαρέτο, Τζον Νίκολας και Ρόι Νίκολας — φέρονται να ανήκαν σε οργανωμένο κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες πλαστά συνταγογραφούμενα οπιοειδή, νοθευμένα με φαιντανύλη, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χάπια που διακινούσε το κύκλωμα προκάλεσαν τον θάνατο τριών 19χρονων. Αν και τα θύματα δεν κατονομάζονται επίσημα στα έγγραφα, πηγές των αρχών επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ και την Ακίρα Σταϊν.

YouTube thumbnail

Οι θάνατοι των Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ και Ακίρα Σταϊν

Ο Λεάντρο Ντε Νίρο-Ροντρίγκεζ, εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, και η Ακίρα Στάιν, κόρη του Κρις Στάιν των Blondie, βρέθηκαν νεκροί το καλοκαίρι του 2023 σε ηλικία μόλις 19 ετών, μετά από χρήση πλαστών χαπιών Percocet που ήταν νοθευμένα με φαιντανύλη.

Οι οικογένειές τους μίλησαν δημόσια για την απώλεια, με τον Ντε Νίρο να εκφράζει τον «ανείπωτο πόνο» του, ενώ ο Στάιν τόνισε το πόσο ανεξέλεγκτη έχει γίνει η διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη.

Οι θάνατοί τους είχαν προκαλέσει σοκ στη Νέα Υόρκη και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την επιδημία της φαιντανύλης που πλήττει τους νέους στις ΗΠΑ.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ robertdeniro_world

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση
Κόσμος 31.10.25

Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Συγκλονισμένος και τρομοκρατημένος από την βία δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει κριτική έναντι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

