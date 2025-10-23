magazin
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
23 Οκτωβρίου 2025 | 20:15

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα πολιτικής και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, αποκαλώντας τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό «έναν θλιβερό γέρο» που δεν έχει σημειώσει καμία επιτυχία τα τελευταία τριάντα χρόνια – κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

Η επίθεση του Μίλερ ήρθε λίγες μέρες μετά την εμφάνιση του Ντε Νίρο στο MSNBC, όπου χαρακτήρισε τον Μίλερ «ναζί», ενώ μιλούσε για το πώς ο Τραμπ «δεν θα θέλει να φύγει» από τον Λευκό Οίκο και θα επιδιώξει μια αντισυνταγματική τρίτη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το έστησε με τον Στίβεν Μίλερ, που μάλλον είναι ο Γκέμπελς του υπουργικού συμβουλίου», είπε ο Ντε Νίρο, συγκρίνοντας τον Μίλερ με τον επικεφαλής προπαγανδιστή του Αδόλφου Χίτλερ. «Ο Μίλερ είναι ναζί! Ναι, είναι, και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του».

«Δεν έχει κάνει τίποτα που αξίζει να δει κανείς εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια»

Ο Μίλερ ρωτήθηκε για την δριμεία κριτική που δέχθηκε από Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ενόσω βρισκόταν καλεσμένος στο Fox News.

Φωτογραφία: Ο Στίβεν Μίλερ παραχωρεί συνέντευξη έξω από την Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 6 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Kent Nishimura

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας θλιβερός, καταρρακωμένος γέρος που είναι κυρίως εξοργισμένος επειδή δεν έχει κάνει τίποτα που αξίζει να δει κανείς εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Πιθανώς η μακρύτερη σειρά αποτυχιών, φιάσκων και ντροπιαστικών στιγμών. Αυτός ο άνθρωπος έχει εξευτελίσει τον εαυτό του μπροστά στις κάμερες με τη μία φρικτή ταινία μετά την άλλη[…] Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Ούτε η οικογένειά του, ούτε οι φίλοι του, ούτε η κοινότητά του», απάντησε.

Η φιλμογραφία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περιλαμβάνει κωμικές επιτυχίες όπως «Γαμπρός της συμφοράς» και «Πεθερικά της συμφοράς», το κλασικό θρίλερ «Ένταση», και τις βραβευμένες με Όσκαρ επιτυχίες «Οδηγός αισιοδοξίας» και «Joker».

Έχει επίσης κερδίσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ τα τελευταία 30 χρόνια για τις ταινίες «Ο Ιρλανδός» και «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού».

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει κατακρίνει πολλάκις τον Τραμπ δημοσίως. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του στο MSNBC, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την τελευταία διαμαρτυρία του κινήματος No Kings κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο ηθοποιός προέτρεψε τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να αντιστεκόνται.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο. [Όμως] δεν πρέπει να αφήσουμε τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Οφείλουμε να τον σταματήσουμε τώρα[…]Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε έναν νταή. Πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον απωθήσεις και να τον κάνεις να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχει», ανέφερε.

Σύμφωνα με το MSNBC, στις διαμαρτυρίες του No Kings συμμετείχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι από 2.100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εκδήλωσης στη Φιλαδέλφεια. Η επιθετική πολιτική που ακολουθεί η ICE απέναντι στους μετανάστες παραμένει ένα βασικό ζήτημα στις πανεθνικές διαδηλώσεις – όπως και στις διαδηλώσεις του Ιουνίου.

*Με πληροφορίες από: Variety

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC
Στη Νότια Κορέα 23.10.25

Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ημερομηνία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου
«Ηλίθιος πολιτικός ελιγμός» 23.10.25

Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Το νομοσχέδιο για τη Δυτική Όχθη προχωρά για επεξεργασία. Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή του, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν καταστρέψει την εκεχειρία, χάνει την αμερικανική στήριξη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη
Βόρεια Ιρλανδία 23.10.25

«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη

Ένας μοναδικός στρατιώτης προσήχθη σε δίκη για τη σφαγή των άοπλων Καθολικών Ιρλανδών διαδηλωτών στις 30 Ιανουαρίου 1972. Το δικαστήριο στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, 53 χρόνια μετά, τον απάλλαξε.

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
