Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα πολιτικής και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, αποκαλώντας τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό «έναν θλιβερό γέρο» που δεν έχει σημειώσει καμία επιτυχία τα τελευταία τριάντα χρόνια – κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

Η επίθεση του Μίλερ ήρθε λίγες μέρες μετά την εμφάνιση του Ντε Νίρο στο MSNBC, όπου χαρακτήρισε τον Μίλερ «ναζί», ενώ μιλούσε για το πώς ο Τραμπ «δεν θα θέλει να φύγει» από τον Λευκό Οίκο και θα επιδιώξει μια αντισυνταγματική τρίτη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το έστησε με τον Στίβεν Μίλερ, που μάλλον είναι ο Γκέμπελς του υπουργικού συμβουλίου», είπε ο Ντε Νίρο, συγκρίνοντας τον Μίλερ με τον επικεφαλής προπαγανδιστή του Αδόλφου Χίτλερ. «Ο Μίλερ είναι ναζί! Ναι, είναι, και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του».

«Δεν έχει κάνει τίποτα που αξίζει να δει κανείς εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια»

Ο Μίλερ ρωτήθηκε για την δριμεία κριτική που δέχθηκε από Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ενόσω βρισκόταν καλεσμένος στο Fox News.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας θλιβερός, καταρρακωμένος γέρος που είναι κυρίως εξοργισμένος επειδή δεν έχει κάνει τίποτα που αξίζει να δει κανείς εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Πιθανώς η μακρύτερη σειρά αποτυχιών, φιάσκων και ντροπιαστικών στιγμών. Αυτός ο άνθρωπος έχει εξευτελίσει τον εαυτό του μπροστά στις κάμερες με τη μία φρικτή ταινία μετά την άλλη[…] Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Ούτε η οικογένειά του, ούτε οι φίλοι του, ούτε η κοινότητά του», απάντησε.

Η φιλμογραφία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περιλαμβάνει κωμικές επιτυχίες όπως «Γαμπρός της συμφοράς» και «Πεθερικά της συμφοράς», το κλασικό θρίλερ «Ένταση», και τις βραβευμένες με Όσκαρ επιτυχίες «Οδηγός αισιοδοξίας» και «Joker».

Έχει επίσης κερδίσει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ τα τελευταία 30 χρόνια για τις ταινίες «Ο Ιρλανδός» και «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού».

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει κατακρίνει πολλάκις τον Τραμπ δημοσίως. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του στο MSNBC, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την τελευταία διαμαρτυρία του κινήματος No Kings κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο ηθοποιός προέτρεψε τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να αντιστεκόνται.

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο. [Όμως] δεν πρέπει να αφήσουμε τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Οφείλουμε να τον σταματήσουμε τώρα[…]Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε έναν νταή. Πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον απωθήσεις και να τον κάνεις να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχει», ανέφερε.

Σύμφωνα με το MSNBC, στις διαμαρτυρίες του No Kings συμμετείχαν σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι από 2.100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εκδήλωσης στη Φιλαδέλφεια. Η επιθετική πολιτική που ακολουθεί η ICE απέναντι στους μετανάστες παραμένει ένα βασικό ζήτημα στις πανεθνικές διαδηλώσεις – όπως και στις διαδηλώσεις του Ιουνίου.

*Με πληροφορίες από: Variety