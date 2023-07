Ο εγγονός του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο ηθοποιός Leandro, πέθανε σε ηλικία 20 ετών, ενώ η συντετριμμένη μητέρα του Drena δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα λέγοντας: «Μακάρι η αγάπη να μπορούσε να σε σώσει».

Ο Leandro ήταν γιος της υιοθετημένης κόρης του Ντε Νίρο, Drena, 51 ετών, και του καλλιτέχνη Carlos Rodriguez, με την Drena να αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα γιο της σε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram τη Δευτέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συνέκρινε τον ήρωα που υποδύεται με τον Ντόναλντ Τραμπ

Δεν αποκάλυψε την αιτία του θανάτου του, αλλά μοιράστηκε μια φωτογραφία του γιου της και μια οδυνηρή λεζάντα στην οποία δήλωνε: «Μακάρι η αγάπη και μόνο να μπορούσε να σε σώσει».

Η ανάρτηση ξεκίνησε ως εξής: «Ο όμορφος γλυκός μου άγγελος. Σε αγάπησα πέρα από λόγια και περιγραφές από τη στιγμή που σε ένιωσα στην κοιλιά μου.

Ήσουν η χαρά μου, η καρδιά μου και ό,τι πιο αγνό και αληθινό στη ζωή μου. Μακάρι να ήμουν μαζί σου αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ήμουν μαζί σου».

Η Drena συνέχισε: «Δεν ξέρω πώς να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσω να συνεχίσω και να διαδώσω την αγάπη και το φως που με έκανες να νιώσω όταν έγινα η μαμά σου.

»Εύχομαι αυτή και μόνο η αγάπη να μπορούσε να σε σώσει. Λυπάμαι πολύ μωρό μου, λυπάμαι πολύ @carlosmare. Αναπαύσου εν ειρήνη και στον αιώνιο παράδεισο αγαπημένο μου αγόρι».

Αμέσως κατακλύστηκε από μηνύματα συλλυπητηρίων, με έναν φίλο να σχολιάζει: «Drena μην μου πεις ότι είναι αλήθεια πες μου ότι αστειεύεσαι γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Leo δεν είναι πια μαζί μας. Είναι μια φρικτή είδηση για να χωνέψει κανείς. Drena, η καρδιά μου είναι μαζί σου, με τον Carlos και τους αγαπημένους σου – σε αγαπώ».

Η Drena απάντησε: «Το ξέρω, εξακολουθώ να ελπίζω ότι αυτό είναι ένας εφιάλτης και θα ξυπνήσω αύριο».

Ο πατέρας του Leandro, Carlos, δεν απέτισε δημόσιο φόρο τιμής στον εκλιπόντα γιο του, αλλά μοιράστηκε μια εικόνα ενός μαύρου τετραγώνου στη σελίδα του στο Instagram χωρίς λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drena (@drenadeniro)

Ο επίδοξος ηθοποιός και σκηνοθέτης Leandro ακολουθούσε τα βήματα της καριέρας της μητέρας και του παππού του, προσφέροντας μικρούς ρόλους στις ταινίες A Star Is Born και Cabaret Maxime του 2018 και στην ταινία The Collection του 2005.

Η μητέρα του Drena υιοθετήθηκε από τον De Niro και πήρε το επώνυμό του, αφού ο ηθοποιός παντρεύτηκε τη μητέρα της, Diahnne Abbott, το 1976.

Xάρη στην έντονη καριέρα του πατέρα της μοιραζόταν το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Ιταλίας.

Η Drena εγκατέλειψε το σχολείο και αποφάσισε να εξερευνήσει τις τέχνες, δοκιμάζοντας τον εαυτό της σε ένα σωρό επαγγελματικές διαδρομές, όπως μοντέλο, DJ και σύμβουλος μόδας.

Τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του Ντε Νίρο και σύντομα βρήκε τα πατήματά της ως ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Ο πρώτος της ρόλος ήταν στο Grace of My Heart της Allison Anders το 1996 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες του πατέρα της, όπως το On The Run του 1999, το City By The Sea του 2002 και το Showtime του 2002.

Ο Ντε Νίρο χώρισε με τη μητέρα της Drena το 1988, αλλά ο αστέρας του Χόλιγουντ παρέμεινε παρ’ όλα αυτά στη ζωή της.

Έκανε τον Ντε Νίρο παππού το 2003, όταν καλωσόρισε τον Λεάντρο με τον τότε φίλο της Κάρλος Ροντρίγκεζ.

Δείτε το βίντεο

Η Drena, η οποία ζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, έχει στρέψει έκτοτε την προσοχή της στη σκηνοθεσία και εκπαιδεύεται, επίσης, στο Muay Thai και στις πολεμικές τέχνες.

Στα 51 της χρόνια, η Drena είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερη από το μεγαλύτερο βιολογικό παιδί του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Ράφαελ, ο οποίος είναι 46 ετών, είναι κτηματομεσίτης στο Μανχάταν, με διάσημους πελάτες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Jon Bon Jovi και η Renee Zellweger.

Ο Ντε Νίρο έχει επίσης δύο παιδιά – τα δίδυμα Άαρον και Τζούλιαν – από τη σχέση του μεταξύ 1988 και 1995 με το πρώην μοντέλο και ηθοποιό Τούκι Σμιθ, τα οποία έγιναν με εξωσωματική γονιμοποίηση και γεννήθηκαν από παρένθετη μητέρα.

Το 1998 απέκτησε επίσης έναν γιο, τον Έλιοτ, και το 2011 μια κόρη, την Έλεν (επίσης μέσω παρένθετης μητέρας) κατά τη διάρκεια του θυελλώδους 20ετούς γάμου του με τη δεύτερη σύζυγό του, την πρώην αεροσυνοδό Γκρέις Χάιταουερ.

Τον Μάιο, ο 79χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι υποδέχτηκε το έβδομο παιδί του.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της μητέρας, αλλά η σημαντικά νεότερη φίλη του, η Τίφανι Τσεν, 43 ετών, φωτογραφήθηκε προηγουμένως με κάτι που φαινόταν σαν «κοιλίτσα».