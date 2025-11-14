Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 17ου αιώνα που μοιάζει υπερβολικά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έφερε μια απρόσμενη πρόσκληση από πολωνικό μουσείο στον Αμερικανό ηθοποιό.

Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα κάλεσε τον διάσημο σταρ να επισκεφθεί την πόλη, αφού ένας πίνακας του 1628 έχει γίνει viral για την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον Ντε Νίρο — από το βλέμμα και το ύφος μέχρι μια μικρή ελιά στο μάγουλο.

Πρόκειται για το «Πορτρέτο του Γιοχάν Φογκτ» του Μπαρτολομαίους Στρόμπελ του Νεότερου, ενός από τους σημαντικότερους μπαρόκ ζωγράφους της Σιλεσίας. Το έργο, σε περίτεχνη επίχρυση κορνίζα, παρουσιάζει έναν αξιωματούχο του Βρότσουα με μυτερή γενειάδα και έντονη ματιά, χαρακτηριστικά που —όπως υπογραμμίζει και το ίδιο το μουσείο— «θυμίζουν εντυπωσιακά τον σύγχρονο Αμερικανό ηθοποιό».

Ο Στρόμπελ, γεννημένος στο Βρότσουα το 1591, μαθήτευσε στην Πράγα υπό τον αυτοκράτορα Ροδόλφο Β΄ και αργότερα εργάστηκε σε διάφορες πολωνικές πόλεις όπως το Γκντανσκ, το Έλμπλονγκ και το Τόρουν. Το σημαντικότερο έργο του, «Το Δείπνο του Ηρώδη» και «Ο Αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή», ανήκει στη συλλογή του Μουσείου Πράδο στη Μαδρίτη.

Ο Ντε Νίρο και η Πολωνία

Η συζήτηση γύρω από το «σωσία» πορτρέτο έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιότητα που πήρε η επίσκεψη του Ντε Νίρο στην Κρακοβία. Το ξενοδοχειακό εγχείρημα Nobu, στο οποίο συμμετέχει, έχει προκαλέσει αντιδράσεις για πιθανή αλλοίωση του χαρακτήρα της πόλης και για κίνδυνο εξευγενισμού, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να κατηγορούν τις αρχές ότι προτάσσουν επενδυτές-celebrities έναντι της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Κεντρική Φωτογραφία: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο χαμογελά κατά την επίσκεψή του στην Κρακοβία, στο πλαίσιο της επένδυσής του στο ξενοδοχείο Nobu, στην Κρακοβία της Πολωνίας, 9 Νοεμβρίου 2025. Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl