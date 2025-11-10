Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η κόρη του, Ντρένα, βρέθηκαν στο Βατικανό για να τιμήσουν τη μνήμη του Λεάντρο, του 19χρονου εγγονού του σταρ που πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης έχοντας πέσει θύμα σπείρας που διακινούσε νοθευμένα χάπια στη Νέα Υόρκη.

To σπαρακτικά συγκινητικό μήνυμα έρχεται περίπου δύο εβδομάδες αφότου συνελήφθησαν πέντε άτομα για τον θάνατο του Λίο.

«Ίσως να μη βρω ποτέ τις λέξεις για να περιγράψω την πληρότητα στην καρδιά μου», έγραψε η Ντρένα Ντε Νίρο σε μια εγκάρδια ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο της, Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, την Κυριακή, μετά το ταξίδι της στο Βατικανό μαζί με τον διάσημο πατέρα της και τον αδελφό της, Τζούλιαν Ντε Νίρο.

Η Ντρένα υπογράμμισε τη συνάντησή τους με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, την οποία χαρακτήρισε ως μια εμπειρία που θα τη θυμάται «για το υπόλοιπο της ζωής της».

«Το να στέκεσαι στην παρουσία και την αύρα της Αγιότητάς Του, σε ένα δωμάτιο γεμάτο τόση αγάπη και καλοσύνη, είναι μια τιμή που θα μείνει μαζί μου για το υπόλοιπο των ημερών μου», έγραψε.

«Συνεχής παρουσία»

Η Ντρένα συνέχισε περιγράφοντας πώς ένιωσε το πνεύμα του γιού της να τους συνοδεύει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Ο μικρός μου Λίο μας λούζει με τόσα σημάδια της συνεχούς παρουσίας του σε όλο αυτό το ταξίδι», έγραψε η ηθοποιός.

«Η αγάπη του για την οικογένειά του, η άτακτη διάθεσή του, η παιχνιδιάρικη φύση του… το μαντίλι μου έπεφτε κάθε φορά που πλησίαζε η Αγιότητά Του (σχεδόν ένιωσα να το ρίχνει και να γελάει καθώς εγώ σιωπηλά πανικοβαλλόμουν και το ξαναέβαζα στο κεφάλι μου)» συνέχισε.

Η ίδια περιέγραψε πώς η Αγιότητά Του έδειξε «ζεστασιά και καλοσύνη» όταν «αποδέχτηκε το μικρό μου δείγμα σεβασμού και στοργής, ζητώντας από τον γιο μου να παραμείνει στην παρουσία και τη χάρη Του».

«Μου δόθηκε αυτή η ευλογία όχι μόνο στη μνήμη του Λίο μου, αλλά σε αναγνώριση όλων των νέων όμορφων ζωών που χάθηκαν πολύ νωρίς», δήλωσε η Ντρένα.

Τραγικός θάνατος

Ο Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ πέθανε από υπερβολική δόση στις 2 Ιουλίου 2023.

«Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη» αποκάλυψε η κόρη του Ντε Νίρο στο Instagram. «Ήξεραν ότι ήταν νοθευμένα και παρόλα αυτά του τα πούλησαν», απάντησε σε ερώτηση χρήστη.

Στη συνέχεια η Ντρένα Ντε Νίρο, απευθυνόμενη σε όλους όσοι πουλούν και αγοράζουν χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη πως «ο «γιος της χάθηκε για πάντα».

Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε την πρώτη δήλωση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για τον θάνατο του 19χρονου. «Είμαι βαθύτατα στεναχωρημένος από τον θάνατο του αγαπημένου μου εγγονού, Λίο», ανέφερε ο ηθοποιός, ζητώντας και εκείνος με τη σειρά του να δώσει ο κόσμος χρόνος στην οικογένεια προκειμένου να πενθήσουν την απώλεια του 19χρονου.

Ο Λεάντρο ντε Νίρο Ροντρίγκεζ βρέθηκε δίχως τις αισθήσεις του, σε διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη.

Σπείρα θανάτου

Στα τέλη του περασμένου μήνα, πέντε άνδρες — οι Γκραντ ΜακΆιβερ, Μπρους Έπερσον, Έντι Μπαρέτο, και τα αδέλφια Τζον και Ρόι Νίκολας — συνελήφθησαν για φερόμενη διακίνηση χιλιάδων νοθευμένων με φαιντανύλη χαπιών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες στη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές τους υποπτεύονται ότι ανήκαν στη σπείρα που πούλησε τα μοιραία χάπια στον εγγονό του ηθοποιού.

Η ίδια ομάδα φέρεται επίσης ότι πούλησε ναρκωτικά που σκότωσαν την 19χρονη Ακίρα Στάιν, κόρη του κιθαρίστα των Blondie, Κρις Στάιν.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η σπείρα διαφήμιζε τα ναρκωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε πλατφόρμες όπως το Snapchat, το Instagram, το TikTok και το Telegram.

Η Σοφία Χάλεϊ Μαρκς, μια φερόμενη διακινητής ναρκωτικών γνωστή ως η Πριγκίπισσα Percocet, έχει κατηγορηθεί σε ξεχωριστή υπόθεση ως το άτομο που πούλησε στον Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ τα χάπια που του προκάλεσαν την υπερβολική δόση.

Η Μαρκς, που κατηγορήθηκε το 2023, φέρεται να αγόραζε ναρκωτικά από την ομάδα και να τα μεταπωλούσε σε άλλους, συμπεριλαμβανομένου του Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ.