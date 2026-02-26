Ρεκόρ εσόδων για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: Πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025

Η UEFA προβλέπει ότι τα έσοδα των συλλόγων πρώτης κατηγορίας θα φτάσουν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, με την πρωτοκαθεδρία να ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, τα έσοδα της οποίας είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερα από αυτά της Τσέλσι, που κατατάσσεται δέκατη.

Σύμφωνα με το έγγραφο της UEFA «Το Οικονομικό και Επενδυτικό Τοπίο των Ευρωπαϊκών Συλλόγων», εξετάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις 739 ανδρικών συλλόγων από τις 55 ομοσπονδίες και μια προεπισκόπηση 144 συλλόγων από 37 χώρες που υπέβαλαν νωρίτερα τις αναφορές τους.

Η ανάλυση αποκαλύπτει έντονη αύξηση στα έσοδα μεταξύ των 25 κορυφαίων συλλόγων. Τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνουν τα 1,161 δισ. €, τετραπλάσια από αυτά της 21ης Κρίσταλ Πάλας, ενώ η διαφορά ανάμεσα στην 8η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και την 13η, Άστον Βίλα, ξεπερνά τα 350 εκατ. €.

Τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά πάνω από 1,3 δισ. € ετησίως από το 2015, όταν ήταν κάτω από 17 δισ. €, φτάνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 28,6 δισ. € το 2024. Από το 2019 σημειώθηκαν οι τέσσερις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ιστορία.

Στην Premier League, τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. € από το 2014 έως το 2024, ενώ οι υπόλοιπες 53 ευρωπαϊκές λίγκες αύξησαν συνολικά 1,6 δισ. €. Η διαφήμιση αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. € το 2025, με τον κορυφαίο γερμανικό σύλλογο να έχει έσοδα επτά φορές μεγαλύτερα από τον μέσο όρο και αναλογίες 9 έως 36 φορές σε άλλες χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία, Γαλλία, Ισπανία).

Οι μισθοί των παικτών αυξήθηκαν 3% το 2023 και 2% το 2024, με προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση 2–3% το 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (άνω των 50 εκατ. €) εντοπίζονται σε Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ Χοτσπερ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν είδε πτώση 107 εκατ. €.

Μεταξύ των 25 κορυφαίων συλλόγων, το ποσοστό εσόδων που δαπανάται σε μισθούς κυμαίνεται από 43% για τη Ρεάλ Μαδρίτης έως 110% για την Ολυμπίκ Λιόν. Έντεκα σύλλογοι είχαν λειτουργικά κέρδη άνω των 50 εκατ., με επικεφαλής τη Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ τέσσερις παρουσίασαν ζημίες άνω των 50 εκατ. €

Η βελτίωση στον έλεγχο μισθών και τα ρεκόρ εσόδων από μεταγραφές οδήγησαν σε κέρδη πριν από φόρους για πάνω από το μισό των συλλόγων το 2024. Οι συνολικές ζημίες μειώθηκαν στα 1,1 δισ. €, με την Τσέλσι και την Ολυμπίκ Λιόν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ.

Το σύνολο των δικαιωμάτων μεταγραφών των 20 αγγλικών συλλόγων ανήλθε στα 11,6 δισ., ξεπερνώντας τα 10,3 δισ. € των 58 συλλόγων της Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας μαζί. Η ομάδα της Τσέλσι αποτελεί την ακριβότερη πλατφόρμα μεταγραφών στην ιστορία με 1,746 δισ. €. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ θα ξεπεράσουν το 1 δισ. € σε αξία ομάδας μέχρι το τέλος του 2025.

Οι επενδύσεις σε στάδια και εγκαταστάσεις έφτασαν τα 2,4 δισ. € το 2024, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Έβερτον να ξεπερνούν τα 100 εκατ. € ο καθένας. Οι επενδυτές από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να διεισδύουν με 9 νέες εισροές το 2025, και 122 σύλλογοι πρώτης κατηγορίας έχουν σχέσεις επενδύσεων με άλλους συλλόγους, έναντι μόλις 60 πριν δέκα χρόνια, φτάνοντας τις 345 συνολικές επενδύσεις.

Το 2025, τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κλαμπ αναμένεται να ζήσουν έσοδα-ρεκόρ, υψηλές επενδύσεις και σημαντική διαφοροποίηση κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αύξηση της οικονομικής ισχύος του αθλήματος