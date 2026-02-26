ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Την εισήγηση του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ, αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες της χώρας μας και ειδικότερα με αυτήν που υπέγραψε η Ελλάδα με την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy.

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να πανηγυρίζει για την παράδοση του φυσικού πλούτου του ελληνικού λαού στα αμερικάνικα και ελληνικά μονοπώλια, το σίγουρο όμως είναι ότι ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια και το πιο σημαντικό, θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο», σημειώνει ο Περισσός.

«Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας»

Όπως τονίζει, «οι δε ισχυρισμοί του ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην πράξη αποδεικνύονται αβάσιμοι, ανεδαφικοί, αλλά και επικίνδυνοι, με δεδομένο ότι η Chevron υπογράφει παρόμοιες συμφωνίες και με την Τουρκία και με τη ‘διαλυμένη’ Λιβύη».

«Πολύ περισσότερο που και η ίδια η σύμβαση παραχώρησης των ενεργειακών οικοπέδων περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική ‘απώλεια περιοχών’, όπου ‘η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα’, προβλέψεις οι οποίες συνιστούν έμμεση ομολογία των σχεδιασμών που δρομολογούνται στο έδαφος φυσικά των συμφερόντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που αποτελεί κρίσιμο ζήτημα το οποίο θέτει μόνο το ΚΚΕ», σημειώνει καταληκτικά.