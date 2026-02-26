Άρης: Αμφίβολος ο Γένσεν για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Φρέντρικ Γένσεν αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Μορόν.
Ο Φρέντρικ Γένσεν είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό από την προπόνηση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ούτε η παρουσία του Μορόν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί ακολούθησε και σήμερα μέρος της προπόνησης. Οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, συνέχισαν τα προγράμματά τους, ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα.
Από εκεί και πέρα, η προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική, ενώ αύριο, Παρασκευή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μπει στην τελική ευθεία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τους Πράσινους.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00).
Ο Λορέν Μορόν ακολούθησε -και πάλι- μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό, ενώ οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, συνέχισαν τα προγράμματά τους (ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα).
Ο Φρέντρικ Γένσεν αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον δεξί προσαγωγό και αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο “Δασυγένειο” μπαίνει την τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση στο “Απόστολος Νικολαΐδης”».
