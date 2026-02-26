Άρης: Αμφίβολος ο Γένσεν για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Φρέντρικ Γένσεν είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό από την προπόνηση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ούτε η παρουσία του Μορόν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί ακολούθησε και σήμερα μέρος της προπόνησης. Οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, συνέχισαν τα προγράμματά τους, ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική, ενώ αύριο, Παρασκευή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα μπει στην τελική ευθεία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τους Πράσινους.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

