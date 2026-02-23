Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»
Ο Άρης μετράει μόλις δύο εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα φέτος, με τελευταία αυτή με 2-1 επί της ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου. Έκτοτε έχει συμπληρώσει 86 συνεχόμενες ημέρες χωρίς εντός έδρας «τρίποντο».
Έναν από τους χειρότερους εντός έδρας απολογισμούς της ιστορίας του έχει ο Άρης στη Super League τη σεζόν 2025-26. Η ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά το βράδυ της Κυριακής σήμανε την 86η σερί ημέρα που οι «κιτρινόμαυροι» μένουν χωρίς νίκη στο «Βικελίδης» , ή αλλιώς πέντε σερί ματς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης κέρδισε για τελευταία φορά στο «σπίτι» του στις 29 Νοεμβρίου, με 2-1 την ΑΕΛ, για τη 12η αγωνιστική κι έκτοτε έχει… ξεχάσει τι θα πει να νικάω εντός.
Και μιλάμε για μια ομάδα που παραδοσιακά είχε πολύ δυνατή έδρα και τα περισσότερα παιχνίδια στο Χαριλάου, εύκολα, δύσκολα τα έπαιρνε.
Βεβαίως σε αυτές τις πέντε συνεχόμενες αγωνιστικές που οι Θεσσαλονικείς έχουν μείνει μακριά από τους τρεις βαθμούς, έχουν μεσολαβήσει και τρία ντέρμπι, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στα οποία οι κιτρινόμαυροι δεν ηττήθηκαν. Όταν όμως μιλάμε για τον Άρη το «Χ» σε σερί ντέρμπι στην έδρα του δεν είναι δα και σπουδαίο αποτέλεσμα.
Συνολικά σε 22 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα ο Άρης έχει απολογισμό 6 νίκες, 10 ισοπαλίες (οι περισσότερες από όλη τη λίγκα, με τις ΑΕΛ και Κηφισιά να ακολουθούν με 9) και 6ήττες. Εντός έδρας έχει μόλις 2 «τρίποντα», 8 «Χ» και 1 ήττα.
Στο Βικελίδης φέτος ο «Θεός του πολέμου» έχει κερδίσει μόνο τον Βόλο με 2-0 στην πρεμιέρα της Super League, και την ΑΕΛ όπως αναφέρουμε πιο πάνω και αυτή με γκολ του Ντουντού στο 90+9′! Μέχρι και τον ουραγό και καταδικασμένο Πανσερραϊκό δεν έχει νικήσει, μένοντας στο 1-1 την 5η αγωνιστική
Άρης: Οι 86 σερί μέρες χωρίς νίκη εντός και τα υπόλοιπα εντός παιχνίδια
14η αγωνιστική
Άρης – Ολυμπιακός 0-0
16η αγωνιστική
Άρης – ΑΕΚ 1-1
18η αγωνιστική
Άρης Λεβαδειακός 2-2
20η αγωνιστική
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0
22η αγωνιστική
Άρης – Κηφισιά 1-1
Και τα εντός που απομένουν ακόμα για το πέρας της κανονικής περιόδου
24η αγωνιστική
Άρης-Ατρόμητος
26η αγωνιστική
Άρης -ΟΦΗ
