Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία γάμου, η κόντρα και το παθιασμένο φιλί
Fizz 26 Φεβρουαρίου 2026, 13:00

Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία γάμου, η κόντρα και το παθιασμένο φιλί

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς μίλησαν «έξω από τα δόντια» για τη σχέση τους.

Σύνταξη
Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς βρέθηκαν προσκεκλημένοι στο διαδικτυακό κανάλι του Διονύση Ατζαράκη στο Tik Tok και έδωσαν μια διαφορετική συνέντευξη για τη σχέση τους.

Ο παρουσιαστής και οι δύο τραγουδιστές έστησαν ένα χιουμοριστικό σκετς, στο οποίο ο γνωστός youtuber υποδύθηκε τον ειδικό σύμβουλο σχέσεων, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο ζευγάρι.

Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία

Το υποτιθέμενο ζήτημα που απασχολούσε το ζευγάρι παρουσιαζόταν ως σύγκρουση χαρακτήρων, με τον διάλογο να ξετυλίγεται μέσα από γρήγορες ατάκες και πειράγματα.

@dionysisatzarakis Γαρμπή-Σχοινάς σε σύμβουλο γάμου @Kaiti Garbi @Dionisis Sxoinas #atzarakis #dionysisatzarakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Dionysis Atzarakis

Η ερωτική διαμάχη των 2 τραγουδιστών

«Ο γάμος μας καταρρέει», λέει η τραγουδίστρια με τον Διονύση Σχοινά να διαφωνεί και να λέει πως «μια χαρά είναι ο γάμος μας» απατώντας εκείνη:

«Ορίστε, διαφωνούμε στα πάντα, γιατρέ. Γι’ αυτό λέω ότι καταρρέει».

Από το… σοκ του Διονύση Ατζαράκη για τα 29 χρόνια γάμου, μέχρι τη «λίστα του Σίντλερ» με τα παράπονα της Καίτης Γαρμπή σε αντίθεση με το «τίποτα» του Σχοινά έδωσαν μια διαφορετική συνέντευξη.

YouTube thumbnail

Καίτη Γαρμπή: Πες το με ένα φιλί

Η όλη «διαμάχη» έληξε με happy end αφού ο τραγουδιστής ο,τι έχει να πει στη Γαρμπή της το λέει «με ένα φιλί» μετά από προτροπή του Ατζαράκη, ο οποίος τελικά τους αφήνει μόνους τους και ας είναι «ιεροσυλία», όπως του επισημαίνει η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΚΚΕ: Βλέπει ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη – Το πόρισμα για την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26

Ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη, βλέπει το ΚΚΕ - Το πόρισμα για την Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αιχμές αφήνει και για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε πτυχές της δυσώδους υπόθεσης ενώ προαναγγέλλει ότι επόμενος σταθμός θα είναι το ΕΔΔΑ

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26.02.26

Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
