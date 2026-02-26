Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία γάμου, η κόντρα και το παθιασμένο φιλί

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς βρέθηκαν προσκεκλημένοι στο διαδικτυακό κανάλι του Διονύση Ατζαράκη στο Tik Tok και έδωσαν μια διαφορετική συνέντευξη για τη σχέση τους.

Ο παρουσιαστής και οι δύο τραγουδιστές έστησαν ένα χιουμοριστικό σκετς, στο οποίο ο γνωστός youtuber υποδύθηκε τον ειδικό σύμβουλο σχέσεων, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο ζευγάρι.

Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία

Το υποτιθέμενο ζήτημα που απασχολούσε το ζευγάρι παρουσιαζόταν ως σύγκρουση χαρακτήρων, με τον διάλογο να ξετυλίγεται μέσα από γρήγορες ατάκες και πειράγματα.

Η ερωτική διαμάχη των 2 τραγουδιστών

«Ο γάμος μας καταρρέει», λέει η τραγουδίστρια με τον Διονύση Σχοινά να διαφωνεί και να λέει πως «μια χαρά είναι ο γάμος μας» απατώντας εκείνη:

«Ορίστε, διαφωνούμε στα πάντα, γιατρέ. Γι’ αυτό λέω ότι καταρρέει».

Από το… σοκ του Διονύση Ατζαράκη για τα 29 χρόνια γάμου, μέχρι τη «λίστα του Σίντλερ» με τα παράπονα της Καίτης Γαρμπή σε αντίθεση με το «τίποτα» του Σχοινά έδωσαν μια διαφορετική συνέντευξη.

Καίτη Γαρμπή: Πες το με ένα φιλί

Η όλη «διαμάχη» έληξε με happy end αφού ο τραγουδιστής ο,τι έχει να πει στη Γαρμπή της το λέει «με ένα φιλί» μετά από προτροπή του Ατζαράκη, ο οποίος τελικά τους αφήνει μόνους τους και ας είναι «ιεροσυλία», όπως του επισημαίνει η αγαπημένη τραγουδίστρια.