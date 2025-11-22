Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram την Ιταλίδα ερμηνεύτρια Ορνέλα Βανόνι, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

«Αγαπημένη μου Ornella σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita! Καλό σου ταξίδι στο φως… Buon viaggio Ornella», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram η Καίτη Γαρμπή, για την αγαπημένη καλλιτέχνιδα με καριέρα επτά δεκαετιών και διεθνείς επιτυχίες όπως «Senza Fine» και «L’appuntamento».

Υπενθυμίζεται ότι η Καίτη Γαρμπή είχε συνεργαστεί με την Βανόνι για το ντουέτο «Buona Vita», το οποίο συμπεριέλαβε στο ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2013.

Το άλμπουμ, το οποίο φέρει την υπογραφή του παραγωγού Αλμπέρτο Τζεπιέρι, περιέχει 12 κομμάτια, όλα ριμέικ των επιτυχιών της Καίτης Γαρμπή, καθώς και μερικά γνωστά ιταλικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων πέντε ντουέτων με γνωστούς Ιταλούς καλλιτέχνες Βανόνι και ο Κάρλο Μαράλε.

Από το θέατρο στην μουσική

Η πρώτη αγάπη της Ορνέλα Βανόνι ήταν το θέατρο, με την καλλιτέχνιδα να εμφανίζεται σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ το 1964. Ωστόσο, το πάθος της για τη μουσική, σε συνδυασμό με αυτό που η LaPresse περιέγραψε ως «εξαιρετικά προσωπικό και σοφιστικέ στυλ ερμηνείας» και το ευρύ ρεπερτόριό της, από τζαζ έως ποπ, την οδήγησαν να συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία — και η ερωτική σχέση — της Βανόνι με τον διάσημο τραγουδοποιό από τη Γένοβα, Τζίνο Παόλι, οδήγησε στη δημιουργία του τραγουδιού «Senza Fine» (Χωρίς Τέλος), το οποίο την εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή το 1961.

Το ANSA ανέφερε ότι η Βανόνι ήταν πολύ περιζήτητη ως καλεσμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια της ζωής της, λόγω της απρόβλεπτης φύσης της, των αστείων που μοιραζόταν και της «απόλυτης αδιαφορίας της για την πολιτική ορθότητα».

*Με πληροφορίες από: ABC News