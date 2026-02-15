Καίτη Γαρμπή: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Akylas»

Η Καίτη Γαρμπή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στη Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα το 1993 με το «Ελλάδα Χώρα του Φωτός», τοποθετήθηκε για τις φετινές υποψηφιότητες και δεν έκρυψε την προτίμησή της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ, η δημοφιλής τραγουδίστρια αναγνώρισε ότι το επίπεδο των διαγωνιζομένων είναι υψηλό, με αρκετές δυνατές φωνές να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, εκτίμησε πως για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της σκηνής της Eurovision, ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» φαίνεται να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια καλή θέση.

«Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Akylas. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Ποιος είναι ο Akylas

Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος και πρόκειται για έναν νεαρό καλλιτέχνη, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 ξεκινώντας την πρώτη του επαφή με τη μουσική μέσω του Μουσικού σχολείου, όπου φοίτησε.

H πρώτη φορά που τραγούδησε ήταν σε σχολική γιορτή. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με θεατρικά εργαστήρια, δουλεύοντας την κινησιολογία και την άνεσή του πάνω στη σκηνή.

Παράλληλα, εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Αθήνα, για να κυνηγήσει τα όνειρά του.