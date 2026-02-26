Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

Για «ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «τελικά δικαστές υπάρχουν», κάνει λόγο η Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι επιβλήθηκαν ποινές 126 ετών φυλάκισης και 8 μηνών «για κάθε έναν από τους 4 ιδιώτες που κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων με το λογισμικό predator».

«Παρόλο που το ερώτημα ποιος έδωσε την εντολή και ποιος τους πλήρωσε για να κάνουν τις υποκλοπές,αλλά και ποιος έκανε χρήση των δεδομένων μένει να διερευνηθεί», τονίζει η κυρία Γεροβασίλη, «η απόφαση είναι ιστορική, γιατί σήμερα δικαστής και εισαγγελέας ανοίγουν περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών: διαβιβάζουν τη δικογραφία για να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας».

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι «μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης».

«Να εξακριβωθεί αν διέρρευσαν κρατικά απόρρητα από το μισό υπουργικό συμβούλιο»

«Κρίθηκε, λοιπόν, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για παραβίαση κρατικών απορρήτων στη βάση των στοιχείων που κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος παρέστη καθ’ όλη τη δίκη για υποστήριξη και διεύρυνση της κατηγορίας», προσθέτει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «εναπόκειται στις Εισαγγελικές Αρχές να εξακριβώσουν, επιπλέον, αν διέρρευσαν κρατικά απόρρητα από τους άλλους στόχους του Predator: δηλαδή από το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τα ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρ’ ότι κανείς εξ αυτών δεν παρέστη στη δίκη».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Λες και οι υποκλοπές είναι φυσικό φαινόμενο ή οφείλονται σε διαχρονικές ευθύνες ή εν πάση περιπτώσει ‘δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο’, όπως αρέσκεται η ΝΔ και ο πρωθυπουργός να ερμηνεύουν».

Η Όλγα Γεροβασίλη επισημαίνει, επιπλέον, ότι «η υπόθεση διαβιβάζεται για τα αδικήματα που τελέστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και τους ηθικούς αυτουργούς στην ψευδορκία μάρτυρα – κλειδί ενώπιον της Εξεταστικής».