Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα με την κινηματογραφική κόρη του στην Ύδρα

Η Ύδρα ζει στους ρυθμούς του Μπραντ Πιτ. Το νησί του Σαρωνικού τις τελευταίες ημέρες έχει μετατραπεί σε τεράστιο σκηνικό, που θυμίζει δεκαετία 80 για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο λιμάνι κατέφθασε ένα flying dolphin, οπού εκεί γυρίζονται πολλές σκηνής με τον Μπραντ Πιτ και την κινηματογραφική κόρη του.

Μπραντ Πιτ: Οι σκηνές στο λιμάνι

Ο Μπραντ Πιτ αποβιβάζεται από το ιπτάμενο δελφίνι στο λιμάνι της Ύδρας, κρατώντας από το χέρι την κόρη του. Ρίχνει γρήγορες ματιές στο χώρο, ενώ στο άλλο χέρι κρατάει μία καρό βαλίτσα εποχής. Οι δύο τους περπατούν στα σοκάκια του νησιού, ενώ σύσοωμοι οι κάτοικοι του νησιού παρατηρούν κάθε τους κίνηση.

Λίγο μετά, ο Μπραντ Πιτ θα μπει ξανά στο δελφίνι, για να ξαναγυριστεί η σκηνή, αφού πρώτα δεχθεί τις υποδείξεις του σκηνοθέτη.

Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες σε διάφορα σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το σενάριο ο Σκάλι, που ενσαρκώνει ο Μπραντ Πιτ, φτάνει στην Ύδρα με την ανήλικη κόρη του αναζητώντας την εξαφανισμένη σύζυγό του, στο ελληνικό νησί.

Παράλληλα, σκηνές γυρίζονται παντού: στα στενά, στα σοκάκια της Ύδρας, ενώ λήψεις έχουν πραγματοποιηθεί και στην Εμπορική Σχολή.

Στις αρχές Μαρτίου γυρίσματα θα γίνουν και στον Ναυτικό Όμιλο στη Νέα Μάκρη, αλλά και σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Φέτος στην Ύδρα η σεζόν άνοιξε νωρίτερα

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, έφεραν ένα συνεργείο 300 ατόμων, έναν προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ και πολύ κόσμο στην Ύδρα από τον μήνα Φεβρουάριο.

Τα καταλύματα και οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες γέμισαν πρόωρα, τα εστιατόρια άνοιξαν νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζαν, και ένας Φεβρουάριος που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ακόμη χειμερινός έγινε σκηνικό Χόλιγουντ.