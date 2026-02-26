magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 17:30
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα με την κινηματογραφική κόρη του στην Ύδρα
Fizz 26 Φεβρουαρίου 2026, 16:40

Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα με την κινηματογραφική κόρη του στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ συμπλήρωσε μια εβδομάδα παραμονής του στην Ύδρα, ενώ τα γυρίσματα συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς.

Η Ύδρα ζει στους ρυθμούς του Μπραντ Πιτ. Το νησί του Σαρωνικού τις τελευταίες ημέρες έχει μετατραπεί σε τεράστιο σκηνικό, που θυμίζει δεκαετία 80 για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο λιμάνι κατέφθασε ένα flying dolphin, οπού εκεί γυρίζονται πολλές σκηνής με τον Μπραντ Πιτ και την κινηματογραφική κόρη του.

Μπραντ Πιτ: Οι σκηνές στο λιμάνι

Ο Μπραντ Πιτ αποβιβάζεται από το ιπτάμενο δελφίνι στο λιμάνι της Ύδρας, κρατώντας από το χέρι την κόρη του. Ρίχνει γρήγορες ματιές στο χώρο, ενώ στο άλλο χέρι κρατάει μία καρό βαλίτσα εποχής. Οι δύο τους περπατούν στα σοκάκια του νησιού, ενώ σύσοωμοι οι κάτοικοι του νησιού παρατηρούν κάθε τους κίνηση.

Λίγο μετά, ο Μπραντ Πιτ θα μπει ξανά στο δελφίνι, για να ξαναγυριστεί η σκηνή, αφού πρώτα δεχθεί τις υποδείξεις του σκηνοθέτη.

Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες σε διάφορα σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το σενάριο ο Σκάλι, που ενσαρκώνει ο Μπραντ Πιτ, φτάνει στην Ύδρα με την ανήλικη κόρη του αναζητώντας την εξαφανισμένη σύζυγό του, στο ελληνικό νησί.

Παράλληλα, σκηνές γυρίζονται παντού: στα στενά, στα σοκάκια της Ύδρας, ενώ λήψεις έχουν πραγματοποιηθεί και στην Εμπορική Σχολή.

Στις αρχές Μαρτίου γυρίσματα θα γίνουν και στον Ναυτικό Όμιλο στη Νέα Μάκρη, αλλά και σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Φέτος στην Ύδρα η σεζόν άνοιξε νωρίτερα

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, έφεραν ένα συνεργείο 300 ατόμων, έναν προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ και πολύ κόσμο στην Ύδρα από τον μήνα Φεβρουάριο.

Τα καταλύματα και οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες γέμισαν πρόωρα, τα εστιατόρια άνοιξαν νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζαν, και ένας Φεβρουάριος που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ακόμη χειμερινός έγινε σκηνικό Χόλιγουντ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη στον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ξεκάθαρη θέση 25.02.26

Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και πρόεδρος της Berlinale, Βιμ Βέντερς, υποστήριξε ότι οι κινηματογραφιστές είναι «το αντίβαρο της πολιτικής». Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Κέιβ στο blog του Red Hand Files έγραψε μια παθιασμένη απάντηση στα σχόλια του Βέντερς σχετικά με την πολιτική στην τέχνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις
Ελλάδα 26.02.26

Έλεγχοι της Τροχαίας για μη χρήση κράνους σε πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα – Βεβαιώθηκαν 45 παραβάσεις

Η Τροχαία πραγματοποίησε χθες ειδική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα πατίνια και την τήρηση του ΚΟΚ από τους αναβάτες

Σύνταξη
Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Συνδρομή του στρατού 26.02.26

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί - Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό

Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.

Σύνταξη
Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας
Ελλάδα 26.02.26

Κινεί διαδικασίες αποφυλάκισης η Ρούλα Πισπιρίγκου – Θα περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας

Όπως υποστηρίζει η δικηγόρος της, η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω του αυτοάνοσου νοσήματος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και θα ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου
Ρωσία 26.02.26

Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των ρωσικών αρχών κατά του Telegram. Η πλατφόρμα είναι δημοφιλής στη Ρωσία για δημόσιες και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά την κατηγορούν για εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Σύνταξη
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Έχουν beef 26.02.26

«Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, απάντησε σε μια πρόσφατη εμφάνιση του Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε podcast, στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον πρόεδρο «ηλίθιο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία
Ελλάδα 26.02.26

Eντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία ότι η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε και βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Γεροβασίλη: Ιστορική απόφαση στη δίκη των υποκλοπών. Τελικά δικαστές υπάρχουν

«Μόνο ο Χρήστος Σπίρτζης κι εγώ στην Μήνυση-Έγκλησή μου ζητήσαμε δίωξη για κατασκοπεία και το υποστηρίξαμε και κατά την εξέτασή μας στο ακροατήριο της δίκης»., λέει η Όλγα Γεροβασίλη

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Απεργία για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου – Πώς θα κινηθούν Ηλεκτρικός και Τραμ
Ελλάδα 26.02.26

Απεργία για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου – Πώς θα κινηθούν Ηλεκτρικός και Τραμ

«Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας» αναφέρει το σωματείο της ΣΤΑΣΥ

Σύνταξη
