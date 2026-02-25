Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα σε ιπτάμενο δελφίνι εποχής 80s στην Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει τα γυρίσματα στην Ύδρα.
- Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»
- Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Δείτε πώς
- Δικηγόρος εμφανίστηκε με περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα
- Βύρων Θεοδωρόπουλος: Η ιστορία των Ελλήνων γραμμένη με γαλάζιο μελάνι
Ο Μπραντ Πιτ παραμένει, για μια ακόμη μέρα, στην ‘Υδρα μαζί με την πολυπληθή ομάδα του για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, με τίτλο «The Riders». Μετά το νησί του Σαρωνικού, ο χολιγουντιανός ηθοποιός θα έρθει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη για τη συνέχιση των γυρισμάτων στην Ελλάδα.
Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας
Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας τζιν παντελόνι και πουλόβερ, έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρός, ευδιάθετος και χαμογελαστός, ενώ συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο δελφίνι είχαν επιβιβαστεί κομπάρσοι φορώντας ενδύματα εποχής.
Από χθες το απόγευμα κατέπλευσε στην Ύδρα ένα παλιό κίτρινο-μπλε ιπτάμενο δελφίνι της δεκαετίας του ’80, στο οποίο θα γυριστεί σήμερα η σκηνή άφιξης του Μπραντ Πιτ.
Η πρόσβαση σε μεγάλο τμήμα της προκυμαίας έχει αποκλειστεί, ενώ για τις ανάγκες των σημερινών γυρισμάτων, κατά μήκος του λιμανιού έχουν τοποθετηθεί σακιά και πέτρες που παραπέμπουν στην εποχή της ταινίας με τα καταστήματα να αλλάζουν «ταυτότητα».
Τα καταστήματα του λιμανιού κλειστά για τα γυρίσματα
Η παραγωγή έχει προνοήσει συμφωνία με τους επιχειρηματίες των παραλιακών καταστημάτων προκειμένου να μην υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στο λιμάνι και το σκηνικό που στήνεται να ταιριάζει με τις απαιτήσεις του σεναρίου
Έτσι λοιπόν τα παραλιακά καταστήματα θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
Στο Αυλάκι της Ύδρας, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ.
- Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
- Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
- Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
- «Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι» λέει ο πρώην πρύτανης ΟΠΑ για την επίθεση του 2020
- “Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
- Την άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου ζητάει η δήμαρχος Σίφνου
- Χαραγμένα σχέδια 40.000 ετών πηγαίνουν πίσω μέχρι τις απαρχές της γραφής
- Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις