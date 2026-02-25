Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα σε ιπτάμενο δελφίνι εποχής 80s στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει, για μια ακόμη μέρα, στην ‘Υδρα μαζί με την πολυπληθή ομάδα του για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, με τίτλο «The Riders». Μετά το νησί του Σαρωνικού, ο χολιγουντιανός ηθοποιός θα έρθει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη για τη συνέχιση των γυρισμάτων στην Ελλάδα.

Μπραντ Πιτ: Τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας τζιν παντελόνι και πουλόβερ, έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρός, ευδιάθετος και χαμογελαστός, ενώ συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο δελφίνι είχαν επιβιβαστεί κομπάρσοι φορώντας ενδύματα εποχής.

Από χθες το απόγευμα κατέπλευσε στην Ύδρα ένα παλιό κίτρινο-μπλε ιπτάμενο δελφίνι της δεκαετίας του ’80, στο οποίο θα γυριστεί σήμερα η σκηνή άφιξης του Μπραντ Πιτ.

Η πρόσβαση σε μεγάλο τμήμα της προκυμαίας έχει αποκλειστεί, ενώ για τις ανάγκες των σημερινών γυρισμάτων, κατά μήκος του λιμανιού έχουν τοποθετηθεί σακιά και πέτρες που παραπέμπουν στην εποχή της ταινίας με τα καταστήματα να αλλάζουν «ταυτότητα».

Τα καταστήματα του λιμανιού κλειστά για τα γυρίσματα

Η παραγωγή έχει προνοήσει συμφωνία με τους επιχειρηματίες των παραλιακών καταστημάτων προκειμένου να μην υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στο λιμάνι και το σκηνικό που στήνεται να ταιριάζει με τις απαιτήσεις του σεναρίου

Έτσι λοιπόν τα παραλιακά καταστήματα θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Στο Αυλάκι της Ύδρας, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ.