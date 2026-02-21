Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται ήδη στην Ύδρα, με τα πρώτα γυρίσματα για τη νέα ταινία του να είναι προγραμματισμένα για την Καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, λόγω της πολυκοσμίας στο νησί του Σαρωνικού θα μετατεθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα μέχρι και τις 5 του μήνα και θα συνεχίσουν στην Αθήνα. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα θα βρίσκεται μαζί με την αγαπημένη του Ινές ντε Ραμόν.

Αυτές τις ημέρες στο νησί δεν «πέφτει καρφίτσα», αφού τα καταλύματα έχουν απόλυτη πληρότητα (100%) και δεν μπορείς να βρεις ούτε μικρό δωμάτιο.

Παράλληλα, η σεζόν φαίνεται να άνοιξε νωρίτερα εξαιτίας των γυρισμάτων με τα εστιατόρια και τα καφενεία να είναι σε πλήρη λειτουργία εδώ και εβδομάδες.

Ποιος είναι ο πραγματικός Μπραντ Πιτ

Τις τελευταίες ημέρες στο νησί έχουν κατασκηνώσει τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ από όλον τον κόσμο περιμένοντας ένα πλάνο του διάσημου ηθοποιού. Τον Μπραντ Πιτ συνοδεύουν στην Ελλάδα και 4 σωσίες, ώστε να είναι πιο δύσκολη η ανακάλυψη του.

Χθες κυκλοφόρησαν πλάνα και φωτογραφίες που τον έδειχναν να περπατά στα σοκάκια της Ύδρας αλλά και να βρίσκεται σε μια ταράτσα ενός αρχοντικού χαιρετώντας χαμογελαστός το κοινό. Το ερώτημα όμως που τέθηκε από πολλούς ήταν αν είδαμε τον πραγματικό Πιτ ή κάποιο σωσία του.

Μπραντ Πιτ: Πού μένει στην Ύδρα;

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάσημος πρωταγωνιστής διαμένει σε βίλα γνωστού επιχειρηματία στο νησί, ενώ η παραγωγή έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεργάτες του έχουν νοικιάσει αρκετά πολυτελή ακίνητα, χωρίς να έχει γίνει σαφές σε ποιο από αυτά μένει ο ηθοποιός.

View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

Ύδρα: Σκηνικό όλο το νησί

Το επίκεντρο της δραστηριότητας για τα γυρίσματα βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει στηθεί το βασικό σκηνικό. Πάνω στο πλακόστρωτο έχει τοποθετηθεί ένα ογκώδες φουσκωτό δοχείο νερού σε σκούρο πράσινο χρώμα, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια, που λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός για τη δημιουργία τεχνητής βροχής.

Τα γυρίσματα θα γίνουν σε εστιατόρια του νησιού, αλλά και σε ένα ταχύπλοο δελφίνι της δεκαετίας του 8ο.

Το καθημερινό catering, που καλύπτει περίπου 250 άτομα, περιλαμβάνει –κατόπιν αιτήματος της παραγωγής– ελληνικές γεύσεις και υγιεινές επιλογές.