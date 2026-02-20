Μπραντ Πιτ: Ποιος είναι ο Έλληνας σωσίας που ταξίδεψε μαζί με τον διάσημο ηθοποιό

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του. Ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται για τα πρώτα πλάνα της ταινίας «The Riders» ενώ όλο το νησί είναι έτοιμο ώστε τα γυρίσματα να γίνουν με τον πιο άρτιο τρόπο.

Μπραντ Πιτ: Τι λέει ο Έλληνας σωσίας

Παράλληλα, στην Ύδρα βρίσκεται ο Άρης Κόντος, που είναι ο Έλληνας σωσίας του διάσημου ηθοποιού:

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξει και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του stand in σημαίνει ότι θα συμμετέχει τόσο σε σκηνές δράσης όσο και σε κανονικές σκηνές, αντικαθιστώντας τον πρωταγωνιστή όπου χρειάζεται για τεχνικούς ή πρακτικούς λόγους.

Όπως είπε, έχει ήδη ρίξει μια ματιά στο σενάριο και οι σκηνές στις οποίες θα εμφανιστεί είναι αρκετές.

Αναφερόμενος στην κοινή τους άφιξη, δήλωσε:

«Ήμουν μαζί με τον Brad Pitt με το καταμαράν. Δεν μιλήσαμε, γιατί γινόταν ένας χαμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές σκηνές που έχω. Με μπερδεύουν αρκετά με τον Brad Pitt αλλά δεν έχουν μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί».

Πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα γυρίσματα της ταινίας

Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες εκεί και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αθήνα για άλλες δύο, ολοκληρώνοντας το ελληνικό μέρος της παραγωγής.