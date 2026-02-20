Μπραντ Πιτ: Ποιος είναι ο Έλληνας σωσίας που ταξίδεψε μαζί με τον διάσημο ηθοποιό
Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ λέγεται Άρης Κόντος και είναι ένας εκ των τεσσάρων που συμμετέχουν στην παραγωγή.
- Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
- Απίστευτες εικόνες: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και «κατάπιε» αυλές και σπίτια
- Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
- ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοινώνει την ίδρυση ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης
Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του. Ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται για τα πρώτα πλάνα της ταινίας «The Riders» ενώ όλο το νησί είναι έτοιμο ώστε τα γυρίσματα να γίνουν με τον πιο άρτιο τρόπο.
Μπραντ Πιτ: Τι λέει ο Έλληνας σωσίας
Παράλληλα, στην Ύδρα βρίσκεται ο Άρης Κόντος, που είναι ο Έλληνας σωσίας του διάσημου ηθοποιού:
«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξει και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ρόλος του stand in σημαίνει ότι θα συμμετέχει τόσο σε σκηνές δράσης όσο και σε κανονικές σκηνές, αντικαθιστώντας τον πρωταγωνιστή όπου χρειάζεται για τεχνικούς ή πρακτικούς λόγους.
Όπως είπε, έχει ήδη ρίξει μια ματιά στο σενάριο και οι σκηνές στις οποίες θα εμφανιστεί είναι αρκετές.
Αναφερόμενος στην κοινή τους άφιξη, δήλωσε:
«Ήμουν μαζί με τον Brad Pitt με το καταμαράν. Δεν μιλήσαμε, γιατί γινόταν ένας χαμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές σκηνές που έχω. Με μπερδεύουν αρκετά με τον Brad Pitt αλλά δεν έχουν μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί».
Πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα γυρίσματα της ταινίας
Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες εκεί και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αθήνα για άλλες δύο, ολοκληρώνοντας το ελληνικό μέρος της παραγωγής.
View this post on Instagram
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τέλος του έτους η δίκη των θανάτων Μαλένας και Ίριδας
- Σίφνος: Πρώτη επιλογή μεταξύ των προορισμών που θα είναι ελκυστικοί για τους Αυστραλούς το 2026
- Σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία: Ξύλο, πέτρες, φωτοβολίδες και 124 συλλήψεις (vids)
- Greek Defense Minister Holds High-Level Talks
- Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
- Έρικ Ντέιν λίγο πριν φύγει από τη ζωή: «Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να είμαι εκεί»
- Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις